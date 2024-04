Comisia Europeană, ajutor de 2,5 miliarde euro pentru afacerile românilor

Comisia Europeană a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a României de aproximativ 2,5 miliarde euro (12,5 miliarde lei) pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit comunicatului de presă al Executivului european.

Schema reintrodusă a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru ajutoarele de stat adoptat de Comisie la 9 martie 2023 şi modificat la 20 noiembrie 2023.

Ajutor de 2,5 miliarde euro pentru mai multe domenii din România

Comisia Europeană a aprobat schema iniţială la 9 septembrie 2022 (SA.103626), iar prima reintroducere a acesteia a fost aprobată la 26 ianuarie 2023 (SA.105503) şi a expirat la 31 decembrie 2023. În temeiul schemei reintroduse, ajutorul va fi sub formă de garanţii şi de granturi directe. Schema reintrodusă urmăreşte să asigure faptul că întreprinderile afectate de perturbările economice provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei au în continuare la dispoziţie o lichiditate suficientă.

CE a constatat că schema României, astfel cum este reintrodusă, îndeplineşte în continuare condiţiile stabilite în Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. În special, ajutorul (i) nu va depăşi 280 000 EUR per întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol, 335 000 euro per întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii şi 2,25 milioane euro per întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în toate celelalte sectoare. De asemenea, (ii) ajutorul va fi acordat până cel târziu la 30 iunie 2024.

Comisia a concluzionat că schema reintrodusă a României este în continuare necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile stabilite în Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Aici sunt disponibile mai multe informaţii privind Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, precum şi alte măsuri luate de Comisie pentru a aborda impactul economic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi pentru a promova tranziţia către o economie cu zero emisii nete. După ce vor fi soluţionate eventualele aspecte legate de confidenţialitate, versiunea neconfidenţială a deciziei va fi pusă la dispoziţie cu numărul SA.113044 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenţei, conform sursei citate.

