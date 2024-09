Limita pentru pescuirea calcanului - unul dintre cei mai scumpi şi mai gustoşi peşti din Marea Neagră - este cu un sfert mai mică decât în 2021, iar cota la şprot este la jumătate, aproape. În 2022 plafonul a urcat, dar acum, scăderea este drastică.

Comisia Europeană vine cu un prim set de posibilități de pescuit în anul 2025

În Marea Neagră propunerea impune limitele capturilor și cote pentru sport și calcan.

"Calcanul, acum ultima oară, a fost 70 de tone pe an, iar sprotul 3.000 de tone. Problema e că sprot noi din 3.000 de tone realizăm în jur de 200 de tone. Nu avem nici nave de pescuit că să prindem sprot, nu avem ce să facem cu el după ce l-am prins", a declarat Sorin Mănăilă, președinte federatia ROMFISH.

Pescarii ar vrea cote mai mari, dar nici pe cele de acum nu reuşesc să le atingă. Flota de pescuit industrial nu mai există, iar micile bărci nu reuşesc să adune cantităţi importante. În plus, lipsa centrelor de desfacere și depozitare ameninţă să scufunde industria pescuitului din Marea Neagră.

"Șprotul și calcanul sunt specii considerate de Uniunea Europeană de maximă importanță economică. Aceste stocuri sunt prezente la nivel european în cantități importante. Sunt valoroase economic și sunt exportate în toate țările Uniunii Europene", a spus Victor Niță, cercetator INCDM.

Calcanul viu se vinde cu 70-75 de lei kilogramul, iar în meniul cherhanalelor, porția de 300 grame este trecută cu 100 lei.

Un kilogram de şprot congelat costă 5-6 lei, iar prăjit 8-10 lei suta de grame

Vara aceasta, pe litoral, mulţi turişti s-au plâns că au primit şprot în loc de hamsii prăjite. Şprotul este mai ieftin şi are mai multe grăsimi decât hamsia.

"Șprotul are o culoare mai deschisă, pe când hamsia este un albastru mai intens. Hamsia are o dimensiune mai mare, poate ajunge la 18,19 centimetri, pe când sprotul are o dimensiune mai mică", a declarat Sorin Mănăilă.

"Comercianţii ar trebui, în primul rând, să încerce să valorifice altfel şprotul. Noi îl transformăm într-un produs de top, căutat de către clienţii foarte selecţi, şprot afumat", a spus Alexandru Munteanu, manager de cherhana.

Noile cote de pescuit vor fi stabilite în decembrie şi se vor aplica de anul viitor. La noi în ţară, consumul de peşte este în jur de 7 kilograme pe locuitor, mult sub media europeană. 75% din peştele din magazine şi restaurante este din import.

