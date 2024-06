Specia de pește periclitată din cauza braconajului excesiv în Delta Dunării. Măsurile luate de autorități pentru a salva exemplarele

Stația de monitorizare a peștilor este chiar pe faleza din Tulcea. Sturionul este una dintre principalele specii pe care Ministerul Mediului încearcă să le repopuleze în apele Dunării. Exemplarele sunt crescute aici, apoi eliberate. "Specie prioritară nu doar pentru Tulcea, nu doar pentru România, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Speciile de sturioni fiind specii protejate, fie că discutăm despre morun, fie că discutăm despre nisetru, păstrugă sau despre cegă", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului.

S-a ajuns la situația în care unele specii sunt pe cale de dispariție din cauza braconajului masiv, necontrolat și nepedepsit. La ultimul control de luna aceasta, Garda de Mediu a confiscat sute de kilograme de peşte pescuit ilegal.

“La finalizarea acestei acţiuni, pe data de 9 iunie am confiscat peste 24 de km, o distanta pe care o masina o percurge în 20 de minute, de seci, respectiv utilaje folosite în fenomenul braconajului. Am confiscat o jumătate de tonă de peşte care era deţinut ilegal", explică Andrei Rudolf Corlan, comisarul Gărzii de Mediu. "Fac un apel la pescarii comercianţi, la toată lumea care exploatează această resursă să raporteze în mod corect cantităţile de peşte pentru că doar aşa putem şti unde are Delta nevoie de noi", a cerut Bogdan Bulete, guvernatorul ARBDD.

Stația mobilă de creștere a puieţilor de sturioni va fi amplasată în diferite zone din Rezervației Biosferei Delta Dunării. Banii sunt din fonduri europene accesaţi prin Programul Operațional Infrastructură Mare

