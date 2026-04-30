Haosul politic a dus la cel mai mare curs EURO din istorie, 5 lei şi 14 bani. Recordul de astăzi îl bate pe cel de anul trecut, după turul 1 al alegerilor prezidenţiale. Nota de plată o plătim tot noi. Ratele şi facturile vor fi mai mari, iar alimentele de import se scumpesc. Reprezentanţii BNR spun că dacă se încheie repede criza politică, leul îşi va reveni.

Turbulenţele de pe scena politică aruncă o undă de şoc în piaţa valutară. Moneda europeană a atins cea mai mare valoare din istorie - 5 lei şi 14 bani.

"La casele de schimb valutar, euro a ajuns deja la 5,2 lei. Pentru cineva care are de plătit o chirie de 500 de euro, asta înseamnă o diferenţă de 50 de lei de ieri şi până astăzi", transmite Florin Căruceru, reporter Observator.

Efect în lanț: scumpiri la facturi, servicii și alimente

Şi nu este singurul efect - facturile si serviciile vor creşte, iar alimentele de import vor costa mai mult. Oamenii sunt tot mai copleşiţi de scumpiri.

Femeie: Ne aşteptam că se vor întâmpla lucruri neplăcute.

Reporter: Mai puteţi să faceţi faţă acestori creşteri constante de costuri?

Femeie: Cu greu.

Bărbat: E rău, pentru că totul se va scumpi.

Reporter: Pentru dumneavoastră cum au fost aceste săptămâni de criză politică?

Bărbat: Stresante. Stăm toată ziua să vedem ce mai fac, ce nu mai fac. Până marţi când fac ei moţiunea de cenzură să ajungă în 6, că acolo s-ar duce.

Economiștii avertizează: urmează creșteri de prețuri

"Pentru o economie cum este cea românească, unde avem importuri mai mari decât exporturile, iarăşi vom vedea o creştere a costurilor, a preţurilor. Sunt efecte în lanţ. vedem această coaliţie care se destramă, pentru că factorul politic nu-şi asumă nota de plată", a explicat Andreea Nica, analist financiar.

Reprezentanții BNR spun că dacă această criză politică se încheie cu bine, cursul de schimb își va reveni.

"Banca Naţională Română este o instituţie care are grijă nu numai de politica monetară, ci şi de cursul de schimb. Nu trebuie să facem experimente, nu ne putem juca cu politica economică şi corecţia deficitului bugetar este absolut necesară", a subliniat Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Cursul euro a depăşit pragul psihologic de 5 lei în urmă cu un an, pe 6 mai înaintea alegerilor prezidenţiale. Două zile mai târziu a stabilit un record - 5 lei şi 12 bani, o dată cu victoria lui George Simion. Piaţa s-a calmat apoi până în această săptămână, o dată cu depunerea moţiunii de cenzură.

