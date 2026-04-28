Curs BNR, 28 aprilie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 28 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3541 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână. Pe de altă parte, leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5162 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 9 aprilie 2026 şi până în prezent, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8751 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 645,5624 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 27 martie 2026 şi până în prezent.

