Incendiu la Ferma Dacilor. Cum a ajuns de la un grajd de animale, la un complex cu peste 20 de camere şi cabane. Cât costă cazarea şi ce profit a avut anul trecut

Complexul Ferma Dacilor a fost dezvoltat de antreprenorul Cornel Dinicu, care a intrat mai recent şi în alte business-uri, cum ar fi producţia de brânzeturi sau de produse din carne, potrivit Ziarului Financiar. Pensiunea se află la mai puţin de două ore de Bucureşti iar complexul se întinde pe un teren de circa 40 de hectare. Este o destinaţie populară în rândul celor care voiau să plece din Bucureşti şi să evite aglomeraţia de pe Valea Prahovei. Mai mult, în apropierea complexului se află numeroase crame din zona Dealu Mare.

Ferma Dacilor: De la un grajd de animale, la un complex cu peste 20 de camere

De altfel, iniţial, Ferma Dacilor trebuia să fie o fermă pentru creşterea animalelor şi producerea alimentelor tradiţionale. Însă, din cauza lipsei de personal calificat în acest domeniu şi pentru că au pierdut mai multe animale, patronul a ales să transforme afacerea într-una turistică.

Cornel Dinicu a povestit în urmă cu un an pentru Observatorul Prahovean că totul s-a bazat pe nevoia familiei de a avea un loc de unde să se aprovizioneze cu hrană cât mai naturală. Au achiziționat animale, dar la un moment dat, pentru că în zonă sunt multe animale sălbatice, s-au trezit cu o lipsă de 1.000 de păsări. Acela a fost momentul când a realizat că nu se poate şi a decis să schimbe proiectul: din grajdul de animale a pus bazele unui restaurant.

Cornel Dinicu se plângea acum un an de de birocrația care îi punea bețe-n roate. De pildă, că aprobarea PUZ-ului la clădirea în care se află restaurantul a durat patru ani şi că de 10 ani are cerere depusă pentru mărirea puterii de curent. În acest context, pentru că penele de curent erau dese, folosea generatoare. Cornel Dinicu se plânge că nu are apă curentă, gaze, iar încălzirea vine "cel puțin 10.000 de euro pe lună."

Cornel Dinicu nu apare în acte drept proprietar

Firma iniţială din spatele pensiunii era "Ferma Dacilor Tradiţional", însă aceasta figurează ca fiind radiată de mai mulţi ani, potrivit ZF. La aceeaşi adresă însă, apare înregistrată o altă firmă "Ferma Dacilor Production" care are CAEN-ul "5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată". Această companie are înregistrate afaceri de 5,5 milioane de lei anul trecut, în urcare cu 31% faţă de 2021. Profitul net a fost de aproape 2 milioane lei, ceea ce înseamnă o marjă de 36%, cu 11 salariaţi.

"Ferma Dacilor Production" a fost fondată acum şapte ani şi figurează ca fiind deţinută 100% de Adrian Vitomir Ristin. El este unic acţionar şi al "Burebista Carmangerie" din Mizil, Prahova, cu afaceri de 38.000 de lei anul trecut.

Pe site-ul complexului, o cameră dublă cu mic dejun inclus are un preţ de 280 de lei pe noapte, închirierea unei căsuţe suspendate costă 380 de lei pe noapte, o cabană în pădure costă 530 de lei pe noapte şi o căsuţă în vie costă 400 de lei în noapte, toate cu mic dejun inclus.

În pensiunea Ferma Dacilor erau cazate 26 persoane: 18 persoane s-au autoevacuat din care 2 persoane au fost transportate la spital cu arsuri minore, 5 victime au fost extrase decedate iar 3 persoane sunt căutate. Pensiunea nu avea autorizaţie de securitate la incendiu.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰