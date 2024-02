Cum au reuşit două mame să economisească 166 £ într-o săptămână, renunţând la plăţile cu cardul

Experții în economie spun că practica de a plăti în numerar ne face mai atenţi pe ce cheltuim banii şi cât, lucru care ne poate ajuta să optimizăm bugetul familiei.

Cassie Cooper a economisit 106 lire într-o săptămână, evitând cheltuielile inutile după ce și-a stabilit un buget strict de 155,50 lire pentru cumpărăturile săptămânale. Dacă ar renunţa definitiv la plata contactless, mama a doi copii ar economisi 5.512 lire pe an.

„Este un truc foarte bun pentru a economisi bani. M-a ajutat să mă ţin de un buget, deoarece am la dispoziţie doar o sumă fixă de cheltuit, în timp ce, atunci când folosesc cardul, tind să fiu destul de neglijentă cu bugetul meu", povesteşte britanica.

În luna noiembrie, Poșta din Marea Britanie a înregistrat cel mai mare număr de retrageri de numerar din 2023, - 878 de milioane de lire sterline - în creștere cu 7% față de cele 821 de milioane de lire sterline retrase în octombrie și cu 5% mai mult decât cele 836 de milioane de lire sterline retrase în noiembrie 2022.

Trucul simplu pentru a controla mai bine bugetul

În raportul său anual, UK Finance a menționat că s-au efectuat 6,4 miliarde de plăți cu numerar în 2022 - în creștere cu 7% față de 2021, dar încă substanțial mai puține decât cele 13,1 miliarde de plăți contactless efectuate cu carduri de credit și debit.

„Am evitat ofertele de tip 2 la preţ de 1 în supermarketuri și cumpărarea lucrurilor inutile, precum ciocolata, când mă întorc de la serviciu. Nu am cumpărat nimic ce am văzut online, deoarece ar fi trebuit să folosesc cardul”, mai spune Cassie.

Laura Myers lucrează în vânzări şi a economisit 60 de lire sterline într-o săptămână împărțind 120 de lire sterline în numerar în plicuri pentru a cumpăra lucruri esențiale precum alimente și benzină.

Mama de 44 de ani, din Chigwell, Essex, a declarat că: „Ating cardul atât de des încât am devenit neglijentă cu el. Este aproape ca și cum nu ar fi bani reali. Cu siguranță am cheltuit mai puțin pe parcursul săptămânii. De obicei, dacă merg la magazin să cumpăr pâine, ies cu câteva lucruri în plus de care probabil nu aveam nevoie. În această săptămână am avut doar 2,50 lire sterline rămase, așa că am cumpărat doar pâine. În mod obișnuit, pe parcursul unei săptămâni, aș cheltui în jur de 80 de lire sterline pe alimente și altele, dar în felul acesta am cheltuit doar 60 de lire sterline.”

Laura a economisit bani evitând cheltuielile inutile pe produse precum haine și băuturi alcoolice. „Am fost mult mai puțin tentată să cheltuiesc bani pe lucruri de care nu aveam nevoie, dar totuși aveam suficient pentru a-i cumpăra fiicei mele ciocolată sau o răsfățare după școală, dacă voiam. Merg pe jos la serviciu, deci nu cheltuiesc mult pe benzină, dar am putut să fac plinul doar de 10 lire sterline, când aveam nevoie, în loc să o umplu rezervorul complet.

Explicaţiile specialiştilor

Când am făcut cumpărături de Crăciun, am cheltuit doar banii din plicul meu, în loc să cheltuiesc prea mult și să mă îngrijorez mai târziu cu privire la datorii. Cu siguranță am cheltuit mai puțin în total și am observat că contul meu bancar arată mult mai "bine" pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii. Este cu adevărat plăcut să nu mai ai grijă ca plățile să nu fie acceptate. Cu siguranță voi continua în Noul An și sper că îmi voi pune finanțele într-o formă bună”.

Psihologul Dr. Marianne Trent a declarat pentru The Sun: „Atunci când plătești cu monede și bancnote, simți cu adevărat că cheltui bani. În multe privințe, nu pare la fel de real dacă folosești cardul de plastic și este ușor să faci plăţile contactless fără să îți dai seama cât iese din contul tău.”

