Vezi și

Dacă stai, îţi stă norocul. Este deviza tot mai multor angajaţi care aleg noi drumuri în carieră. "Datele arată că mai mult de jumătate dintre români vor să-şi schimbe jobul în 2024, iar peste 20% dintre aceştia au nevoie de un domeniu de activitate cu totul nou. La reconversie profesională preferat este şi IT-ul", transmite Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Cum s-a angajat Andreea în IT

Andreea a fost mereu pasionată de machiaj. Nu se vedea făcând altceva, până când a fost nevoită să-şi schimbe perspectiva.

"În timpul pandemiei, când deja lucrurile pe make-up nu mai stăteau aşa roz, nu mai erau cliente, nu mai erau evenimente, am zis că hai să încerc IT. În primul an a fost foarte greu. Sunt multe lucruri pe care nu le înţelegi şi e foarte multă informaţie pe care trebuie să o asimilezi", povesteşte Andreea Fugaru, IT-istă.

Cât costă un curs de IT în România

Un curs acreditat de IT costă aproximativ 1.200 de euro şi durează câteva luni. Anul trecut, şcolile private au avut cu 30% mai mulţi studenţi decât în 2022.

"Cei care fac reconversie profesională, fie sunt tineri care au mers şi au învăţat facultăţi non-IT, şi acum îşi dau seama că nu găsesc locuri de muncă. Dar avem un procent cam de 30% din cursanţii noştri care au peste 40-45 de ani", spune Carmen Ciulacu, manager şcoală de IT.

A renunţat la publicitate pentru un job nou

După ce a lucrat ani de zile în publicitate, Gabriel s-a hotărât să-şi urmeze pasiunea: bucătăria. "Mi-am găsit confort în bucătărie într-un moment de răscruce în viaţă şi m-am simţit foarte confortabil în domeniul acesta. Este o reconversie cumva naturală şi firească, dar mult mai mare acum de când cu aportul media, show-urile televizate", crede Gabriel Gorgan, trainer bucătar.

"IT-ul, zona de beauty, chiar şi zona de marketing sunt domenii în care se face reconversia uşor, odată şi pentru că angajatorii sunt dispuşi să investească în pregătirea unor candidaţi care nu aveau experienţă, dar şi pentru că există în piaţă foarte multe cursuri online sau offline, academii, programe care permit această reconversie", explică Ana Călugăru, director de marketing.

Cursuri gratuite şi acreditate pentru români

Statul îi încurajează pe cei care vor o altă traiectorie profesională prin cursuri gratuite şi acreditate. "În cursul anului 2023, Agenţia a organizat un număr de 36 de cursuri calificare, în meserii de designer pagini web, bucătar, competenţe antreprenoriale, financiare şi juridice, infirmieră, lucrător în comerţ, coafor, instalator", a declarat Nicoleta Borţea, purtător de cuvânt AMOFM Bucureşti.

Un salariu pentru un job de junior în domenii precum IT sau bucătărie porneşte de la 3.000 de lei. Date EUROSTAT arată că România are cel mai mare procent de tineri al căror job nu se potriveşte cu domeniul pe care l-au studiat, mulţi dintre ei fiind supra-calificaţi faţă de ce muncesc în prezent.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰