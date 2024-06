Avem producţie mare de roşii în acest an, însă fermierii se plâng că dau legumele la preţuri de nimic. Un kilogram se vinde în pieţele en gros cu 1,5 lei, prea puţin pentru ca producătorii să-şi scoată toate cheltuielile. Cum nici aşa nu au clienţi, marfa lor ajunge de multe ori la gunoi.

Ioana Mihalache încearcă să vândă roşiile la Târgul de la Pucheni. O misiune din ce în ce mai grea. "Supraproducţie. Şi piaţa de desfacere... greu. Foarte greu ne-am descurcat. Să vii şi să stai aici. Să te bată soarele în cap. Cu 1,5 lei să vinzi roşiile la timpul ăsta. Şi să cumperi sămânţa cu 50 de bani. Şi să plăteşti oameni", spune Ioana Mihalache, producător roşii.

Fermierii aruncă roşiile la gunoi

Ba chiar a ajuns în situaţia în care aruncă roşiile la gunoi. "De o calitate mai inferioară, le aruncăm la găini, la porci. Ce să facem. Dacă e 1,5 lei roşia frumoasă, cu cât s-o dau pe aia de calitatea a doua?", adaugă ea.

Şi alţi producători s-au filmat în timp ce aruncă toată munca la tomberon. "Preţul de la 1 leu 50, până la 3 lei. E de tot râsul. E marfă multă. Cumpărători nu prea sunt. Târgul e gol. Am stat 3 zile şi n-am reuşit să vând. Vreo 20 şi ceva de baxuri le-am aruncat", spune Valentin Cioacă, producător roşii.

"E foarte ieftină marfa. Cu 3 lei, 2 lei 50. La 3 lei roşia muncită 6 luni e gratis. Vândută gratis. Dacă o ţine tot aşa, urmează să le lăsăm acolo şi le aruncăm", adaugă Gheorghe Panait, producător roşii.

La supermarket, 1 kg costă 10 lei

În supermarketuri şi pieţe roşiile de import se vând cu 10 lei. Problema e aceeaşi de ani de zile: producătorii români nu au intrare în marile magazine. "Producţia a fost bună. Cu 20% mai mare ca anul trecut. Cam 10-12 tone de roşii. Pe o suprafaţă de 2.000 de metri. Nu se duce în supermarket, că nu vrea supermarketul să primească. Nu rezistă mult pe raft", a declarat Petrică Borcan, producător roşii.

În plus, e tot mai multă marfă de la an la an pentru că statul dă subvenţie de 3.000 de euro pentru fiecare mie de metri cultivată. Aşa se face că România produce 800.000 de tone de roşii anual. "Ministerul Agriculturii nu a fost în stare să facă nişte politici adecvate, astfel încât să găsească soluţiile ca oamenii ăştia să îşi vândă întreaga producţie. Sunt foarte mulţi fermieri. Au fost păcăliţi şi sunt speriaţi de asociere. În momentul în care avem asociaţii, roşiile sunt vândute controlat", a precizat Dragoş Frumosu, specialist industria alimentară.

În urma cu o lună, Observator a filmat tot în târgul de la Pucheni cum producătorii români aruncă la finaul zilei la gunoi tone de ridichi şi varză.

