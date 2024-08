Jumătate dintre dosarele de recalculare a pensiilor au fost analizate, iar deciziile vor fi expediate peste câteva zile. Trei milioane de oameni vor primi pensii mai mari luna viitoare. În medie, cu cinci sute de lei în plus. Autorităţile au însă şi un avertisment, încă din start. Documentele pot conţine erori.

Penionarii vor primi deciziile de recalculare de joia viitoare. Oficialii îi sfătuiesc să citească atent documentul.

"În prima parte a deciziei avem datele persoanale. Puțin mai jos avem suma punctajelor anuale realizate de pensionar, la litera A avem total stagiu de cotizare realizat. La litera B avem stagiu de cotizare contributiv", explică Marius Stanciu, secretar de stat Ministerul Muncii.

Trei milioane de oameni vor primi pensii mai mari luna viitoare

Dacă observă greşeli, pensionarii pot contesta în instanţă decizia de recalculare în termen de 45 de zile.

"Sfatul meu pentru orice pensionar înainte să facă acest pas e să meargă la casă de pensii unde specialsitii vor analiză temeinic această decizie", Marius Stanciu, secretar de stat Ministerul Muncii.

În cazul unei erori, o nouă decizie va fi trimisă peste câteva zile. Apoi vor veni şi banii.

Poştaşii vor duce pensiile mărite între întâi şi 15 septembrie. Pe card vor fi plătite de pe 12 septembrie. Zilele acelea va fi făcută şi a doua recalculare, care va adăuga la venitul seniorilor sporurile, primele, orele suplimentare şi al 13-lea salariu. Începutul anului viitor va veni cu încă o majorare de cel puţin 10%.

Unii pensionari sunt încrezători - aşteaptă creşteri consistente.

"Am încredere că s-ar putea rezolva având în vedere că am lucrat în cadrul Petrochimiei Pitești, am ani de muncă, vreo 37."

"Mă aștept doar la sănătate, atât. E așa un praf în ochi înainte de alegeri", spun unii pensionari.

Cei care au cotizat la stat peste 40 de ani se vor bucura de creşteri semnificative

Recalcularea costă Guvernul două miliarde şi jumătate de lei în plus pe lună, dar ministrul Finanţelor promite că nu vor fi probleme cu plata pensiilor.

"Avem banii prevăzuți în bugetul asigurărilor sociale. Am fost atenți că aceste resurse pentru peste 3 mil de pensionari să fie asigurate", spune Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

Peste un milion de vârstnici vor primi decizii de recalculare cu un venit mai mic, însă nu trebuie să îşi facă griji. Pensia va rămâne la acelaşi nivel.

