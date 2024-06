În aprilie 2021, directorul Metrorex de atunci făcea senzaţie - demola cu ranga magazinele de la metrou. Zeci de chioşcuri au dispărut atunci. Metrorex vrea să le reînfiinţeze.

Dacă acum spaţiul de la metrou este gol, în curând ar putea să apară magazine alimentare. Vor avea un design modern şi vor fi constuite cu ajutorul unor arhitecţi. Cei care călătoresc cu metroul îşi vor putea cumpăra de aici apă, cafea sau sendvişuri.

Reapar magazinele de la metrou

"O să avem un parteneriat cu Facultatea de Arhitectură. Pentru că nicio staţie nu seamănă cu cealaltă. Va fi un concept unitar şi va fi în concordanţă cu ce este afară. Una e la Universitate, alta e la Piaţa Sudului sau la Aurel Vlaicu", a declarat Mihai Barbu, preşedinte CA. Metrorex.

Magazinele vor primi autorizaţie doar cu aprobarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Călătorii sunt sceptici, însă.

"Dacă le construiesc într-un mod sustenabil, diferit, dacă le construiesc într-un mod modern, organizat, dacă vor câştiga licitaţiile firme care chiar merită să câştige, atunci da. Data trecută a fost cam debandadă. Nu existau reguli, calitatea produselor nu era bună". "Aş putea să compar cu alte oraşe mari în care am fost. Ar trebui să fie amenajat de aşa natură încât să oferi publicului diferite produse. Măcar la intrare, dacă nu pe ganguri". "Cafea, un suc, ceva de mâncat, un covrig. Ar fi ok. Am simţit lipsa lor", spun călătorii.

Bugetul Metrorex ar putea creşte

Şefii metroului spun că vor magazinele înapoi şi pentru călători, dar şi ca să mai umfle bugetul Metrorex.

"Ne dorim să aducem venituri suplimentare pentru companie. Cred că aceasta este o variantă mai bună decât să majorăm tariful de călătorie", mai spune Mihai Barbu, preşedinte CA. Metrorex. .

"Îmi vine greu să cred că o să facă Metrorex bani atât de mulţi din închirirerea acestor spaţii, încât să-şi acopere găurile din buget şi să mai aibă şi ceva bani de întreţinere. Astea-s poveşti", a declarat Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro infrastructura.

Metroul din Bucureşti transportă, zilnic, în medie, 600.000 de mii de pasageri.

