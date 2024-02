Vezi și

În timp ce tinerii sunt din ce în ce mai pretenţioşi când vine vorba de locul de muncă, cei trecuţi de 50, 60 sau chiar 70 de ani nici nu se gândesc să stea degeaba. Doamna Drăgan are peste 50 de ani şi lucrează neîncetat încă de la 20. Nu asta se întâmplă şi în rândul tinerilor de astăzi, pentru că rata şomajului a ajuns peste 21%, între 15 şi 21 de ani.

Nela Drăgan, casieră: Probabil că şi după pensionare voi mai lucra. Mă gândesc că şi să stau acasă, n-am activitate. Este bine să fac ceva şi după pensionare. Îmi place tare mult. N-am crezut că pot să vând, obişnuită cu banii, dar nu cu vânzarea, cu produsul.

Mariana are aproape 70 de ani şi este ajutor de bucătar la un restaurant din Capitală. "După atâţia ani de muncă, pentru sănătate este foarte eficace. Eu şi de acum încolo, cât pot să muncesc, că mai sunt 3, 4, 5 ani, nu contează, îmi face foarte bine. Am lucrat în Uzina Faur 23 de ani, iar apoi am făcut o şcoală şi am lucrat în restaurant".

Mariana face echipă cu Valeria, care va împlini în curând vârsta de pensionare. Nici ea nu are de gând să rămână acasă. "Eu îmi doresc să muncesc şi după ce ies la pensie. În primul rând, mă rog la Dumnezeu pentru sănătate şi trebuie să muncesc pentru că cu pensiile pe care noi le avem nu o să putem trăi! Este altă generaţie. N-a rămas niciunul! Li s-a părut foarte greu".

Tinerii s-ar angaja, dar au şi condiţii

La polul opus, tineri s-ar angaja, dar în condiţiile lor.

Tânăr: La început nu cred că te bagă nimeni în seamă dacă n-ai experienţă. Nu ştiu! N-am fost niciodată angajat ca să ştiu.

Tânăr: Am întâmpinat locuri de muncă în care spuneau că te plătesc într-un anumit fel, dar îşi băteau joc de tine.

Tânără: Ca nişte mici sclavi! Adică tot ce nu voiau ei să facă, făceam eu. Nu eram doar casieră, făceam şi sandwich-uri, dădeam cu mopul.

Angajatorii se conformează vremurilor şi nu mai refuză să lucreze cu seniori.

Daniel Ion, brutar: Primim pe oricine care are chef de muncă în primul rând! Seniorii sunt dispuşi să se schimbe, să înveţe. Mai ales la noi. Cu clienţii, au o vorbă mai dulce. Am mai avut o doamnă care a lucrat în laborator cu mine care a fost profesoară de engleză, de exemplu.

Vin vremuri grele în câmpul muncii

Specialiştii spun că se arată vremuri şi mai grele în câmpul muncii.

George Butunoiu, specialist în recrutare: Să munceşti e umilitor pentru tineri, nu e era pentru toate generaţiile de până acum. Deja relaţiile dintre angajaţi şi angajatori sunt la cel mai tensionat nivel pe care l-am văzut eu de 30 de ani încoace. Angajaţii şi angajatorii de detestă reciproc unii pe alţii.

Ultimele statistici arată că peste 50.000 de români au plecat din ţară în ultimul an pentru un trai mai bun. În schimb, anul acesta ar ajunge în ţara noastră un număr record de muncitori străini: peste 140 000.

