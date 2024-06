E-factura 2024. Care sunt amenzile pentru facturile neintroduse în sistem

Începând cu luna iunie a acestui an, facturile emise de aceste companii, vor trebui încărcate în sistemul electronic, în termen limită de cinci zile lucrătoare.

Altfel, amenzile sunt cuprinse între 1000 şi 10.000 de lei, după cum urmează. Între 5.000 de lei şi 10.000 de lei, contribuabilii mari. Pentru contribuabilii mici între 2500 şi 5000 de lei, iar pentru persoanele fizice şi restul persoanelor juridice, amenzile se vor încadra între 1000 şi 2500 de lei.

Marcel Boloş a anunţat că se vor aplica sancţiuni pentru cei care nu folosesc eFactura

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunţat încă de la sfârşitul lunii februarie ca se vor aplica sancţiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura de la 1 Iunie.

"e-Factura: Extindem perioada fără amenzi până la 1 iunie. Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. Nu am exclus că va fi nevoie de îmbunătăţiri, tocmai de aceea ne-am angajat să fim flexibili şi receptivi la feedback. Dovadă că reprezentanţii mediului de afaceri au participat la şedinţele noastre şi au venit cu propuneri valoroase, care s-au şi implementat de-a lungul timpului. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru cei ce nu folosesc sistemul. Am pus astăzi în consultare actul normativ care reglementează acest aspect, pentru a fi adoptat în următoarea şedinţă de Guvern. Aşadar, cei care nu ţin cont de termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi sancţionaţi de la 1 iunie 2024", a scris Marcel Boloş.

Sistemul e-Factura scoate la pensie adminstratori de bloc cu vechime

e-Factura a stârnit panică printre mulți administratori de bloc. Mulți bat în retragere din faţa spațiului virutal.Toată experienţa lor nu mai valorează nimic în faţa sistemului electronic, se plâng ei. În plus, implementarea acestuia aduce costuri suplimentare asociaţiei de proprietari. Un alt dezavantaj este că se găsesc greu înlocuitori pentru demisionari.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Le plătiţi copiilor meditaţii pentru Evaluarea Naţională sau Bacalaureat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰