La prima oră, Gara de Nord este un furnicar. Astăzi, toate locurile până la Sinaia erau vândute aşa că am făcut bine că am cumpărat biletele acum două zile. Pentru o familie cu un copil, costul este de 157 de lei, doar dus.

Experiment Observator: cu trenul Bucureşti - Sinaia

"Călătoria noastră începe în Gara de Nord, am ales InterRegio care pleacă, teoretic, la 8:24 şi ajugem la Sinaia la 9:50. Haideţi! Vagonul 6! Aici! Acest vagon este plin de copii. Merg cu toţii în excursie", arată Mădălina Iacob, reporter Observator.

La fel ca ei, şi alţi tineri sunt turişti pentru o zi.

Mădălina Iacob, reporter Observator: Hai să vedem cine călătoreşte cu trenul! Bună ziua! Unde mergeţi?

Călător din tren: La Braşov!

Mădălina Iacob, reporter Observator: Ce faceţi la Braşov?

Călător din tren: Este ceva random (eng. la întâmplare). Adică mergem, ne uităm acolo, ne plimbăm prin centru. Sperăm să dăm de zăpadă. Plecăm şi ne întoarcem în aceiaşi zi. E mult mai scurt drumul cu trenul decât cu maşina şi, în plus, nu aveam cum să mergem şase cu aceeaşi maşină. Şi cred că este mult mai amuzant să mergem toţi cu trenul!

Cei care s-au decis în ultimul moment au prins doar loc în picioare. "Spre Braşov, am ales în ultimul moment. Mi s-a ivit o petrecere de la muncă şi cel mai util am zis că este cu trenul. Să nu conduc, să nu mai complic situaţia. Cel mai simplu, şi sunt foarte dese trenurile. Dezavantajul e că e cam plin trenul!", spune un călător.

Cât durează călătoria cu trenul InterRegio

Avantajul major e însă durata călătoriei. "E clar că am făcut cea mai bună alegere în această dimineaţă atunci când am decis să luăm trenul spre munte. Ajungem la destinaţie în doar o oră şi 30 de minute. Iar cei care au ales să meargă cu maşina personală, au ceva de aşteptat pe Valea Prahovei", spune Mădălina Iacob, reporter Observator.

"Şi am ajuns. Haideţi să căutăm un taxi acum! 18 lei şi 20 de bani!" Am luat un taxi până la telecabină, care ne-a costat 18 lei. Ca să urcăm pe munte, am plătit 95 de lei de persoană.

"Urcăm la cota 1.400, cine are carteluţe pentru gondolă, folosim de acolo gondola până la 2.000", spune conductorul telecabinei. Peste câteva minute, ajungem şi la destinaţia finală. "Am ajuns la cota 2.000, iar de aici, mai departe se poate urca către Vârful Omu şi către Babele, iar pentru iubitorii sporturilor de iarnă, tot de aici şi face şi accesul spre pârtia de schi. Noi admirăm acum peisajul. Haideţi!", arată Mădălina Iacob, reporter Observator.

"Excepţional de frumos! Pentru mine este prima dată. Îmi place foarte, este o privelişte foarte frumoasă! Eu am mai fost. Pentru soţie şi pentru copil e prima dată. Mă aşteptam să fie mult mai frig. E de vis!", mărturiseşte un tânăr român, însoţit de soţia sa, străină.

Cât costă mâncarea la cota 2000

La cota 2000, cele minus 10 grade Celsius nu se simt cu un pahar de vin fiert în mână. Am găsit şi mâncare tradiţională: "Un bulz costă 49 de lei, o ciorbă de văcuţă costă 35 de lei şi o tocăniţă a casei 60 de lei. Deci un total pentru o familie de aproape 200 de lei dacă pui la socoteală şi o cană de vin fiert".

În trenul de întoarcere spre Bucureşti am avut timp să facem şi calculele: "Excursia noastră s-a încheiat aproape de ora 18. Şi am numărat şi banii. Am plătit 750 de lei pentru trei persoane, trenul dus-întors, telecabina şi o masă tradiţională ca la carte".

