În solariile familiei Szabo se lucrează din luna martie. În urmă cu 12 ani, Romelia și Arpad şi-au dorit să facă o schimbare ca să ducă un stil de viață sănătos. Aşa că s-au mutat de la oraș la țară, unde au început să cultive legume. Treptat a apărut şi dorinţa de a avea o viță de vie în solar. "Ne-a stârnit interesul prin faptul că la noi este o zonă în care primăvara îngheaţă, destul de des şi în solarii putem să avem o cultură controlată, în care nici bolile nu sunt aşa de frecvente", explică Romelia Szabo, agricultor.

Protejate de grindină şi dăunători, în solariile familiei cresc peste 25 de soiuri de butași aduși din Ucraina și Republica Moldova. "Aici avem un soi Apieren, deci nu are sâmburi, Kismis Geliodor! Kismis Geliodor şi Kismis Veles! Deci, ăsta se poate face stafide. Nu are sâmburi, sunt boabe mici, foarte bun, dulci. Ăsta e alb, ăla e roz", spune Arpad Szabo, agricultor.

Investiția a fost de aproximativ 3.000 de euro

Investiția a fost de aproximativ 3.000 de euro, dar pentru că este o cultură bio, proprietarii spun că a merit orice efort. Primii struguri din solar se coc deja în două, trei săptămâni. În schimb, viţa de vie crescută în aer liber mai are luni bune până să dea rod.

Strugurii de pe câmp sunt expuşi intemperiilor. "Grindina nu am avut în zona, doar îngheturi târzii. Am fost singurul care am scăpat din zonă cu via neîngheţată anul acesta. Părintii mei stând mai în sat au rămas fără vie, dar via oricum se reface, dar va fi recolta un pic mai târziu", spune Ioan Văsuţ, localnic.

Astfel de culturi sunt la modă în străinătate

Culturile de viță de vie crescute în spații protejate sunt la modă în străinătate. În România, cultivarea strugurilor în solarii este abia la început. Agricultorii spun că această tehnologie ar crește producția chiar si de patru ori comparativ cu recoltele aflate în câmp. Anul trecut un kilogram de struguri crescut în solarii s-a vândut cu 20 de lei. Producătorii spun că anul acesta preţul va creşte, mai ales că vorbim despre o cultură bio.

