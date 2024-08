Cumpărăm tot mai mult şi am ajuns pe primul loc în Europa la creşterea consumului. Cel mai mult am achiziţionat bunuri nealimentare, carburanţi, dar şi alimente, băuturi şi tutun. În plus, ne împrumutăm din ce în ce mai mult.

"Creditele de consum sunt într-o creştere vioaie, ca să fiu delicat", a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale.

"Avem una dintre cele mai ridicate creşteri ale salariilor. E mult mai puternică decât cea din anul trecut. S-a văzut în creşterea consumului", a explicat Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România.

Am avut mai mulţi bani la dispoziţie, aşa că am cheltuit mai mult.

"Puterea de cumpărare a recuperat ceea ce am pierdut în 2022 şi 2023. Când vorbim de creşterea consumului, asta ar trebui să ne şi bucure, pentru că asta înseamnă o creştere a economiei. Conduce la un comerţ mai ridicat, la venituri mai mari", a punctat Florin Andrei, analist financiar.

Numai că un consum mai mare vine la pachet cu alte probleme.

"O creştere a consumului va avea impact asupra importurilor şi asupra deficitului. Atâta timp cât economia locală nu poate face faţă creşterii de cerere, această creştere de cerere se va reflecta şi în importuri mai mari", a declarat Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România.

Şi creditele sunt mai multe. În iunie, am luat cu 11% mai multe credite de consum faţă de anul trecut. Iar vârful a fost în aprilie 2024, când s-au dat credite de consum de aproape 5 miliarde de lei.

"Din punct de vedere al inflaţiei, ne îngrijorează. De descurajat creditele de consum, în condiţiile în care cresc veniturile în maniera în care au crescut, nu va fi o treabă uşoară", a explicat Mugur Isărescu.

Atât creditarea, cât şi creşterea consumului pun presiune pe inflaţie

În iulie ar trebui să ne aşteptăm la creşteri şi aici. Însă, spre final de an, se va diminua. Sfârşitul lui 2024 ar trebui să ne prindă cu o inflaţie de 4%, iar în 2025 ar putea să scadă până la 3,4%.

"Inflaţia a crescut pe fondul crizei energetice. Acum, că aceste preţuri s-au aşezat şi preţurile de consum au început să se aşeze sau chiar să scadă pe anumite locuri", a declarat Florin Andrei, analist financiar.

"Credem că inflaţia va veni în jos. Dacă va veni în jos şi nu vom mai putea să reducem rata de politică monetară, asta înseamnă o întărire a politicii monetare", a declarat Isărescu.

Recent, BNR a redus rata de politică monetară până la 6,50%. La următoarea decizie însă, analiştii nu se aşteaptă la o nouă scădere.

