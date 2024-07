Kilogramul de tomate la producător costa 1,5 lei, cu doar o lună în urmă. Acum însă, preţul a crescut şi de patru ori. La tarabă, kilogramul depăşeşte 10 lei, deşi suntem în plină vară.

"Au crescut în funcţie de cerinţă. Nu prea sunt produse, trebuie să scoatem noi cât de cât investiţia", Călinoiu Cleopatra, producător.

Cleopatra Călinoiu are, în judeţul Dâmboviţa, 1.500 de metri pătraţi cu solarii unde cultivă roşii, ardei, fasole şi castraveţi. A recoltat mai devreme în acest an, iar acum marfa e pe sfârşite. Aşa că a mai mărit din preţuri.

"Soiul ăsta de roşii cam la acelaşi preţ l-am ţinut. Am mai crescut preţurile la castraveţi", Călinoiu Cleopatra, comerciant

"Vă scoateţi investiţia cu preţurile astea?", a întrebat reporterul.

"Scoatem şi nu scoatem. Din agricultură nu te îmbogăţeşti. Cât de cât să trăim", a spus Călinoiu Cleopatra, comerciant.

În unele pieţe, kilogramul de roşii ajunge şi la 15 lei. Atât costă şi ardeii, iar castraveţii se vând cu 12 lei. Pentru un kilogram de dovlecei, clienţii plătesc 10 lei, iar salata verde e 8 lei. Fasolea a ajuns 23 de lei pe kilogram.

"Nu mai discutăm de normalitate la timpurile astea. Ne-am învăţat să dăm vina pe secetă", spune un cumpărător.

"Preţurile vor creşte în continuare, având în vedere aspectul temperaturilor şi că legumicultura are suprafaţă în scădere an de an. Noi nu facem faţă cu producţia autohtonă pentru a asigura necesarul de consum", Vlad Gheorghe, organizaţia producătorilor de legume şi fructe.

Şi la fructe, preţurile sunt mari pentru această perioadă.

În România, se cultivă legume pentru comercializare pe o suprafaţă de aproximativ 45 de mii de hectare. Iar livezile se întind pe 50 de mii de hectare.

