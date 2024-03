Vezi și

De la finalul acestui an am putea asista la schimbări istorice pe piața boabelor de cafea și de cacao. Asta dacă legislația europeană va fi pusă în vigoare și practic va interzice exporturile de boabe care sunt provenite din zone unde se defrișează ilegal sau sunt practic extrase ilegal. Astfel de măsuri se vor răsfrânge și asupra noastră, a consumatorilor finali, pentru că ciocolata și cafeaua vor fi mai scumpe, deja am asistat la câteva scumpiri în ultimii doi ani fie legate de schimbările climatice, fie că vorbim despre măsuri fiscale.

În Etiopia cafeaua generează 30-35% din veniturile din export

Totodată, în Etiopia de exemplu cafeaua generează 30-35% din veniturile din export, un sfert dintre acestea merg către Uniunea Europeană. Așadar, fermierii au început să se îngrijoreze, atât pentru ei cât și pentru familiile lor, pentru că ar putea rămâne cu o producție tot mai mică și practic chiar fără loc de muncă.

De asemenea, UE a luat decizia de a implementa o astfel de legislație pentru că suprafața de păduri rase de pe fața Pământului este mai mare decât cea a Uniunii Europene, de 400 de milioane de km pătrați. Nu vorbim doar despre cafea și ciocolată, care provin din boabe, vorbim și despre culturi de soia, palmieri, cauciuc sau avocado. Așadar, multe companii care se ocupă cu așa ceva ar putea fi afectate.

