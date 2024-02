Vezi și

În acest restaurant din Cluj, la cererea clienţilor, şi-a făcut loc în meniu şi cafeaua Kopi Luwak. Modul ei de obţinere este cel puţin atipic şi vine din colţuri îndepărtate ale lumii. Un mic mamifer omnivor, numit Civetă de palmier, alege şi mănâncă cele mai bune cireşe din arborii de cafea. Boabele nedigerate sunt apoi eliminate prin excremete. Victor a descoperit acest tip de cafea în 2007, într-o călătorie în Vietnam.

Cea mai scumpă cafea din lume a ajuns în restaurantele din România

Victor - client cafenea: Am băut prima dată cafeaua într-o vacanţă în Vietnam. Are o aromă deosebită. Simţi corpul cafelei, are o aciditate scăzută, e deosebită.

O delicatesă la nivel mondial. Un kilogram ajunge la 400 euro, dar asta nu e o piedică pentru cei care vor să îşi amintească de locurile pe care le-au vizitat.

Murariu Ionuţ - Barman: Majoritatea clienţilor noştri sunt cei care au fost în Thailanda sau în zona asiatică şi au avut contact cu cacaoa şi vin la noi destul de des pentru a savura o cafea din Thailanda şi Vietnam.

Client: Aroma este foarte diferită, comparativ cu espresso normal pe care îl bem zi de zi.

Este doar unul dintre produsele aduse drept suvenir în ţara noastră din călătoriile îndepărtate ale românilor.

Alex Prunean - Reporter Observator: Meniurile restaurantelor internaţionale din ţara noastră pot fi citite ca o hartă, pentru a ne da seama care sunt destinaţiile preferate de români atunci când călătoresc, în special în afara Europei. În top se află mâncarea sud-americană, cea libaneză, iar in ultimii ani o creştere continuă şi semnificativă au avut-o preparatele asiatice, indiferent că vorbim de mâncare sau băutură.

Pentru un gust original, bucătarul trebuie să cunoască toate secretele ţării de origine. Bucataria acestui restaurant cu specific asiatic e condusă de Kithsana, ajunsă la Cluj tocmai din Thailanda. Printre cele mai cerute preparate sunt supa de creveti servită în nucă de cocos şi pad thai cu creveti.

Bogdan Ciocian, ceo lanţ de cafenele: Mâncarea asiatică va creşte foarte mult în anii următori în România, pentru că există o cerere destul de mare pe concepte asiatice. Lumea nu mai vrea acelaşi tradiţional şi caută tot timpul inovaţie, iar generaţiile tinere se duc în direcţia asta de a schimba trandul cel mai des.

Conform unui studiu, anul trecut, rezervarile romanilor pentru zboruri pe distanțe lungi, in afara Europei, au crescut cu aproape 50% față de 2022.

