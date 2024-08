Ministrul Muncii: Pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. De când intră în vigoare noua măsură

De la 1 octombrie, pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Peste 3 milioane de români vor avea pensii cuprinse între 2.000 şi 3.000 de lei. După aplicarea acestei schimbări, impactul bugetar până la finalul anului va fi de 750 de milioane de lei şi de aproximativ 3 miliarde de lei, anul viitor.

Pragul de impozitare a pensiilor va creşte, de la 1 octombrie 2024, de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei, a anunţat, luni seara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.

"În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată", a spus ministrul Muncii, la Realitatea TV. Astfel, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei.

Ciolacu: Nici o pensie nu scade

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat că i-a cerut ministrului Finanţelor, Marcel Boloş, să facă o simulare pentru a vedea exact câte persoane ale căror pensii trec de 2.000 de lei, în urma recalculării vor plăti impozit, pentru ca oamenii să nu piardă din bani.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni, dacă în şedinţa PSD s-a discutat şi despre ce se întâmplă cu pensiile. ”Nici o pensie nu scade. Haideţi să vedem exact unde sunt imperfecţiunile legii. Asta am dat. Până atunci se va trimite pe fiecare categorie socio-profesională o scrisoare din partea Ministerului Muncii, se lucrează la ea şi pe urmă vedem ce trebuie să modificăm. Dar, suntem într-o zonă din punctul meu de vedere, relaxată pentru că nimeni nu a pierdut”, a afirmat Ciolacu.

Liderul PSD s-a referit şi la situaţia celor care au pensii peste 2.000 de lei, în condiţiile în care acestea vor fi impozitate. ”O să discutăm acest lucru. I-am cerut ministrului Finanţelor să-mi facă o simulare, ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câştige. (...) O să vină ministrul Finanţelor cu o simulare pe aceste praguri. (...) Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban, nici prin impozitare, nici prin renunţarea la voucher”, a mai declarat preşedintele PSD.

