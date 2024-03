Noul terminal T4 al Aeroportului Iaşi va fi inaugurat mai repede, după investiţia de 100 de milioane de euro. "Am apăsat pedala de acceleraţie"

Directorul Aeroportului Iaşi, Romeo Vatră, a declarat că intrarea României în Schengen a grăbit deschiderea T4, el precizând că primul zbor din noul terminal va fi Iaşi-Otopeni, programat vineri la prânz.

Terminalul T4 al Aeroportului Iaşi este de 10 ori mai mare decât cel vechi

Începând de duminică, 31 martie, toate zborurile Schengen vor fi operate din noul terminal, în timp ce cursele în ţările non-Schengen vor rămâne în T3. ”Intrarea în Schengen, stabilită la început de an, ne-a devansat calendarul operaţionalizării T4, drept urmare, am apăsat pedala de acceleraţie să putem opera zboruri Schengen şi non Schengen în ultima zi de martie”, a declarat Romeo Vatră, conform news.ro.

Noul terminal al Aeroportului Iaşi este de peste zece ori mai mare decât cel vechi, având o suprafaţă de peste 31.000 metri pătraţi, trei niveluri (subsol, parter, etaj) şi o capacitate minimă de procesare de 3,5 milioane de pasageri anual.

Investiţie de 100 de milioane de euro

Terminalul T4 are 20 de birouri check-in, 12 sisteme self check-in, 14 porţi de îmbarcare, şase filtre de securitare, trei aviobridge-uri, un salon VIP şi unul de business, spaţii pentru activităţi comerciale, spaţii de relaxare, loc de joacă. Aeroportul Iaşi şi-a mărit parcarea la 600 de locuri.

Valoarea totală a proiectului de dezvoltare şi modernizare a Aeroportului Iaşi este de aproximativ 100 de milioane de euro, 85 la sută reprezentând fonduri europene.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Luaţi la pachet mâncarea rămasă la restaurant? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰