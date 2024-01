O tânără se laudă că munceşte 4 ore pe zi şi câştigă 1,6 milioane de lire sterline pe an

A renunţat la jobul din corporaţie şi a reuşit să pună bazele unei cariere la care mulţi doar visează. O femeie care a devenit milionară în mai puţin de un an recunoaşte că lucrează doar patru ore pe zi şi explică oamenilor cum a reuşit să se îmbogăţească peste noapte.

Kat Norton a renunţat la locul de muncă într-o corporaţie pentru a-şi urma cariera de creator de conţinut pe TikTok. Decizia i-a schimbat complet viaţa, recunoaşte ea.

Cum a devenit milionară

În iunie 2020, locuia la părinții ei și era îngropată în datorii din studenţie. Un an mai târziu, tânăra şi-a atins primul obiectiv şi a început să câştige într-o lună mai mult decât câștigă majoritatea oamenilor într-un an. Kat îi învaţă acum pe urmăritorii ei de pe TikTok cum să folosească eficient Microsoft Excel. Contul său de socializare se numeşte de altfel Miss Excel, potrivit The Sun. Doar după câteva săptămâni de când a început să publice videoclipuri în mediul online, influenceriţa a strâns peste 100.000 de urmăritori. Ulterior a început să vândă un curs online de Excel, iar două luni mai târziu venitul ei deja depăşea salariul lunar de consultat de management cu normă întreagă.

Să renunţe aşadar la jobul din corporaţie a fost o decizie extrem de simplă, mai ales că ajunsese să câştige 80.000 de lire sterline în doar o zi de vânzări. Acum, cu o audiență de peste 900.000 de oameni, Kat recunoaşte că a ajuns la scoruri pe care înainte nici măcar nu şi le putea imagina. Venitul ei prezent este de 1,6 milioane de lire sterline pe an.

Lucrează doar 4 ore pe zi

Vorbind despre o zi normală de muncă, tânăra spune că se simte eliberată şi fericită, ba mai mult este recunoscătoare pentru punctul în care a dus-o viaţa, acum ajungând să lucreze doar patru ore pe zi. În timp ce un angajat obişnuit petrece mai bine de 8 ore la serviciu, influenceriţa are toată libertatea de a se relaxa şi de a se bucura de vacanţe şi timp liber, nemaifiind condiţionată de un program fix de lucru.

Recunoaşte că dimineaţa începe cu o sesiune de yoga, apoi înoată şi face saună. La birou se aşează abia la prânz şi chiar şi atunci îşi alocă doar de la trei la patru ore pentru a face conţinut online sau pentru a se ocupa de vânzări.

Spune că în fiecare zi de luni preferă să se ocupe de partea creativă a jobului ei, care include stabilirea obiectivelor, strategii de afaceri și idei de conținut pentru următoarele zile. În fiecare zi de marți, trece la a-și termina lista de sarcini, care include filmarea conținutului, editarea postărilor pe rețelele de socializare și organizarea unei sesiuni de formare Excel de 60 de minute pentru partenerii ei din corporaţiile cu care colaborează.

În plus, între fiecare sarcină pe care o are de îndeplinit, tiktokeriţa se asigură că își ia pauze pentru a se relaxa. Ea spune că acest lucru o ajută să fie "mai eficientă" lucrând doar 15 până la 20 de ore pe săptămână.

Milionara a dezvăluit că și-a cumpărat prima casă cu banii pe care i-a câștigat online. În martie 2022, a devenit mândra proprietară a unei vile de vis din Arizona, cu o vedere extraordinară spre munţii Red Rock.

Cu timpul liber pe care îl are acum, Kat spune că are posibilitatea să călătorească în lume, vizitând șapte țări într-un singur an, o dorinţă pe care a reuşit să şi-o îndeplinească mai repede decât ar fi sperat vreodată.

