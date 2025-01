Radu are 23 de ani şi lucrează în industria IT. Astăzi, în pauza de cafea, ne-a mărturisit că ieşirile în oraş şi gadgeturile sunt cele care îi consumă lunar cea mai mare parte din buget.

"Cred că fiecare generaţie a avut o perioadă în jurul vârstei de 20 de ani exploratorie. Consider că cheltuielile asociate deţinerii unei maşini şi şofatului sunt inutile. Prefer de banii ăia să mă duc la terapie sau să am o ieşire în plus pe lună", spune Radu.

Sunt obiceiuri de consum care definesc Generaţia Z, adică tinerii născuţi după 1990. Lista de cheltuieli este mult mai lungă, dar dacă ar fi să le definim preferinţele printr-un singur cuvânt... Răsfăţul defineşte cel mai bine Generaţia Z, în ceea ce priveşte cheltuielile. Călătoriile, cafeaua de calitate, îmbrăcămintea, dar şi tehnologiile de ultimă generaţie sunt printre principalele lucruri în care această generaţie investeşte cel mai mult.

Pe ce cheltuie Generaţia Z banii

1. Servicii de streaming

2. Livrări mâncare

3. Îmbrăcăminte

4. Cafea

5. Bunuri de lux

6. Călătorii

7. Fitness şi Wellness

"Ca fată şi adolescentă, cel mai mult cheltui pe haine, machiaje. Atât timp cât ştiu că pot să îmi permit ceva, iau, dacă ştiu că nu pot să îmi permit, nu fac chestia asta", spune o tânără. "În general, strâng pentru chestii scumpe!", spune un tânăr.

Explicaţia comportamentului este simplă: începem să ne comparăm tot mai mult cu cei din jurul nostru, fenomen amplificat de folosirea reţelelor sociale. "Găsim acolo toate reclamele, influenceri, poveşti care sunt sau nu sunt reale în viaţa de zi cu zi, dorim să arătăm şi poate ceea ce nu suntem, că suntem fericiţi, bogaţi. Ne dorim să facem parte din grupuri, din societate, să fim văzuţi bine. Asta se numeşte cumva supravieţuire socială", a declarat Roxana Maria Nițuică, psiholog.

Pe ce dau banii Baby Boomers

Un termen străin celor născuţi până în anii '70. Pentru Generaţia Baby Boomers, prioritare sunt cheltuielile esenţiale. Iar atunci când vine vorba despre relaxare, banii se duc, în general, pe abonamentele la reviste şi pe biletele la loterie.

"Nu trebuie uitat şi modul în care a funcţionat sistemul educaţiei: baby boomers sunt oameni educaţi în biblioteci, oameni formaţi prin referinţe la clasici. Cei tineri au acces la ştiinţă prin intermediul internetului, cred că rapiditatea comunicării actuale e un pic superficială pentru că nu ne mai dăm timp pentru cunoaşterea adevărată", a explicat Nicolae Pricină, sociolog.

Indiferent de vârstă, specialiştii spun că educaţia financiară rămâne esenţială. Cele mai noi date arată că deşi românii au venituri mai mari, cheltuie aproape tot ce adună. La final de lună, 85% din buget este epuizat, arată cele mai noi date.

