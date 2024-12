Pensionarii recurg la măsuri extreme pentru a primi decizia de recalculare. După 39 de ani de muncă în contabilitate, Afrodita Burcea a făcut greva foamei în semn de protest. Femeia a fost în audienţă la Casa Naţională de Pensii şi i-a scris nemulţumirile şi preşedintelui.

Câţi bani va primi în plus, după recalcularea pensiei

"Am întrebat unde să fac greva foamei, la dumneavoastră sau la Sector 2? Şi a zis la Sectorul 2. Nu am primit niciun răspuns, a zis să aştept 45 de zile, azi împlinesc 100 de zile şi tot am venit lună de lună şi am adus la cunoştinţă", spune Afrodita Burcea, pensionară.

Vezi și

Coincidenţă sau nu, după ce ni s-a plâns femeia, decizia de recalculare a fost emisă. Pensionara a ieşit pe plus cu 451 lei şi va primi banii retroactiv. La nivel naţional, aproximativ 5.000 de dosare nu au fost soluţionate nici până azi, la mai mult de 3 luni de când ar fi trebuit să încaseze deja pensiile recalculate.

"Am venit de două ori, ne-a pus pe câte-o listă de urgenţă şi degeaba. Prima oară acum vreo două luni şi jumătate", spune un pensionar. "În fiecare lună am venit, poate am venit de două ori pe lună, la poştă mă duc zi de zi, în cutia de scrisori cobor de o sută de ori, spune-i omului, domne nu putem, avem volum mare de lucru, se recalculează peste 5 luni şi atunci ştiu ce am de făcut", zice un altul.

Explicaţiile oficialilor

Explicaţia oficialilor e că dosarele nesoluţionate sunt foarte vechi şi deteriorate, au un grad de complexitate ridicat, mii de pagini, iar angajaţii caselor de pensii trebuie să ţină cont de hotărâri judecătoreşti la recalculare.

"Am fost cu vecina mea pe 11 septembrie şi am depus în acelaşi timp cererea. Ei i-a venit decizia acum trei săptămâni, mie nu. Am venit la ei şi îmi spune: doamnă, în ordinea cererilor depuse. Păi am depus o dată cu vecina mea. Apoi că nu e în ordine alfabetică. Pai eu sunt cu B, ea e cu R, care e ordinea albetică, de la coada alfabetului?", se plânge o pensionară.

La 1 ianuarie, pensiile ar urma să se indexeze cu rata inflației și să se majoreze cu 12%. Asta prevede legea, însă decizia politică va fi luată de noul Guvern. Acesta va stabili dacă majorarea este oportuna sau nu, în contextul în care Executivul și-a asumat în fața Comisiei europene să reducă cheltuielile bugetare și deficitul.

"Înseamnă 16 mld în plus pe lună, am mai văzut situaţii în care s-au amânat, s-au îngheţat nişte creşteri", spune Gabriel Biriş, expert fiscal. Mii de pensionari care au sesizat greşeli în decizii şi le-au contestat aşteaptă acum răspuns.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Primiţi prime sau alte beneficii de la angajator, de sărbători? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰