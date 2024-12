Salariul minim pe economie va creşte de la 1 ianuarie cu peste 200 lei net şi va ajunge la aproape 2.600 lei pentru mai mult de 800.000 de angajaţi. Următorii pe listă sunt pensionarii. De la 1 ianuarie, veniturile vârstnicilor vor creste cu 12,1%. Pensia minimă se va majora cu 133 lei. În schimb, pensia medie de 2.700 lei va ajunge la peste 3.000 lei. Mai mult de 200 de mii de vârstnici care au ieșit pe minus la recalculare vor rămâne cu veniturile înghețate.

2025 ar putea aduce tarife mai mari şi la poliţele RCA

Statul va mări şi alocaţiile pentru copiii: între 323 şi 794 de lei. Ca să facă rost de bani pentru majorări, va creşte acciza pentru băuturi cu zahăr, băuturi alcoolice, tutun şi carburanţi. Lanţurile mici benzinării vor plăti un impozit suplimentar de la 1 ianuarie, care se va reflecta în preţ. "Înseamnă cel putin 1% din pretul fara TVA. Vreo 30 de bani, numai din taxe, care se vor duce din pacate in tot, motorina e in tot si in toate, inclusiv in alimente", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

2025 ar putea aduce tarife mai mari şi la poliţele RCA. Guvernul nu vrea să prelungească plafonarea care expiră la sfârşitul lunii. Puţini şoferi vor scapa de scumpiri. "Este o posibilitate ca preturile sa mai scada scada pe anumite categorii. Acea categorie care foloseste mai rar autovehiculul, care au frecventa redusa a daunei", a declarat Dorel Duţa, preşedinte UNSICAR. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază nu se mai aplică de la sfârşitul lunii. Decizia va fi luată de viitorul guvern. Dar când fac balanţa dintre venituri majorate şi creşteri de preţ estimate, experţii sunt sceptici.

Din 2025 nu se mai acordă sprijinul în valoare de 1.400 lei pentru încălzirea locuintei. Iar cardurile de alimente vor fi încărcate o dată la 6 luni cu 125 lei. Anul acesta, persoanele vulnerabile au primit 250 lei o dată la 2 luni. În plus, preţul electricităţii s-ar putea dubla din aprilie.

