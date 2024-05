Peste 37.000 de joburi, disponibile în România. Domeniul în care se caută cei mai mulţi angajaţi

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru agent de securitate (2.642), lucrător comercial (1.952), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.784), manipulant mărfuri (1.743), curier (1.566) şi muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.474).

Dintre cele 37.189 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.227 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (administrator; inginer în diferite domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent de specialitate financiar-contabilitate; agent de vânzări; programator etc.), 7.377 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; casier; conducător auto transport rutier de mărfuri; operator introducere, validare şi prelucrare date etc), 8.381 pentru persoanele cu studii profesionale (manipulant mărfuri; lăcătuş mecanic; ambalator manual; şofer de autoturisme şi camionete; confecţioner asamblor articole din textile etc.), restul de 19.204 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; curier; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).

164 locuri de muncă vacante în Europa

Pe de altă parte, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 164 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Finlanda - 78 locuri de muncă pentru vopsitor pentru tratarea industrială a suprafeţelor; muncitor necalificat în agricultură - culegător căpşuni; muncitor necalificat în agricultură - culegător de fructe şi legume.

Letonia oferă 30 locuri de muncă pentru sudor, Germania - 27 locuri de muncă pentru muncitor în producţie; tehnician electronist; lucrător în producţie - procesare produse din carne; sudor, Spania - 15 locuri de muncă pentru şofer autocamion, Estonia - 10 locuri de muncă pentru muncitor în construcţii, Olanda - 3 locuri de muncă pentru şofer autobuz şi Danemarca - un loc de muncă pentru proiectant inginer mecanic.

