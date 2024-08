Piaţa maşinilor electrice se prăbuşeşte. Vânzările de autovehicule electrice au scăzut dramatic în ultimul an, iar principalul motiv este reducerea la jumătate a valorii tichetului în programul Rabla Plus. Decizia a tăiat radical apetitul românilor pentru această categorie de vehicule.

De câte ori porneşte la drum, Vişinel Bălan are o mare grijă: trebuie să verifice dacă pe traseu sunt staţii de încărcare pentru maşinile electrice.

Şi mai sunt şi alte probleme mult mai costisitoare.

"Mi-a zgâriat cineva maşina şi în momentul în care mi-a venit devizul, norocul mei că aveam casco. 3.000 de euro nişte zgârieturi", spune Vişinel Bălan, proprietarul unei maşini electrice.

Vezi și

Maşina şi-a cumpărat-o în urmă cu un an, prin programul Rabla Plus.

Valoarea tichetului Rabla Plus, redusă la jumătate

"Am primit din partea Guvenului 10.000 de euro, plus am adus eu contribuţia mea, vreo 32.000. Dacă nu aş fi avut acest suport din partea Guvenului, nu m-aş fi riscat", mai spune Vişinel Bălan, proprietarul unei maşini electrice.

Numai că valoarea tichetului Rabla Plus a fost redusă la jumătate. Efectul?

"Cu siguranţă acest lucru a impactat piaţa maşinilor full electrice în România. Această scădere trebuie făcută gradual. Este normal să diminuăm valoarea de 11.000 de euro pe care o aveam în trecut, dar această scădere a fost făcută mult prea brusc şi acest lucru a impactat decizia de cumpărare", spune Alexandru Budeanu, Membru al Consiliului Director APIA.

"Oarecum inexplicabilă această reducere, pentru că statul se aştepta ca de la 17 mii de maşini pe an, să creştem la 40.000 de maşini electrice. Ceea ce era total nerealist", zice Ciprian Cherciu, jurnalist auto.

Autoturismele "elec­trifi­ca­te" au o scădere de 17% şi au ajuns la o cotă de piaţă de 24%. La maşinile pur electrice, situaţia e şi mai rea.

Cea mai vândută maşină electrică

Dacă în iulie 2023, maşinile full electrice deţineau o cotă din piaţă de 15%, în 2024 vorbim despre o scădere dramatică pentru această categorie de vehicule. Cota de piaţă a ajuns la sub 5%.

Numărul de înmatriculări de maşini electrice a tot scăzut. În ultima lună, cea mai vândută mașină electrică a fost Tesla Model 3. Dacia Spring, care a dominat piața în ultimii doi ani, se află pe locul doi, iar Hyundai Kona s-a clasat pe locul 3.

"E şi un moment de relaş al cererii pentru maşinile electrice. Oarecum oamenii şi-au făcut plinul în zona asta şi aşteaptă noi modele, noi oferte. Sunt români care renunţă la maşina electrică", spune Cristian Preoteasa, director executiv dealer auto.

O dată cumpărat, valoarea vehiculului electric scade brusc.

"Impactul major al maşinii e preţul de revânzare. În momentul ăsta, o maşină electrică suferă o devalorizare majoră. Scăderi de până la 50%", mai spune Cristian Preoteasa, director executiv dealer auto.

Din cauza cereri scăzute pentru maşinile electrice, mai multe companii care realizau componente auto şi-au restrâns activitatea sau au concediat din angajaţi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide în favoarea sportivelor noastre? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰