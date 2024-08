Nick a închiriat o maşină pentru a pleca cu prietenii în concediu în Grecia. "Am preferat să închiriez pentru că maşina pe care o aveam disponibilă în ţară era de o dimensiune redusă şi aveam nevoie de spaţiu pentru bagaje şi mai ales că am mai mers cu 2 prieteni. În total a fost undeva la 400 de euro. Considerând şi faptul că dacă mergeam cu maşina personală, confortul era redus şi uzura maşinii...eu cred că e un trade off destul de bun", a declarat Nick Barcău.

Pentru a înţelege mai bine cât costă închirierea unei maşini, vom lua exemplul unui model de autoturism din anul 2023, care este 50 de euro pe zi. Aşadar, într-o săptămână, ar fi 350 de euro. Garanţia este 50 de euro, iar taxa de ieşire din ţară, respectiv asistenţa rutieră, costă 100 de euro. În total, pentru a pleca în concediu cu o maşină închiriată, dacă recuperăm garanţia de 50 de euro, trebuie să scoatem din buzunar 450 de euro, adică 2.240 de lei. Asta excluzând taxa de vinietă, combustibilul, sau împuternicirea la notar.

Chiar dacă preţurile s-au mărit faţă de anii precedenţi, statisticile arată că şi cererea a crescut. "Creşterea ar fi undeva la 20% faţă de anul trecut. Observăm Grecia ca fiind în topul preferinţelor românilor, însă mai nou Croaţia este o nouă alegere pe care o fac mai ales oamenii care locuiesc în Timişoara sau Cluj. Anul acesta am văzut o creştere a perioadei de închiriere de aproximativ 10%. românii închiriază în medie 8,7 zile", a declarat Radu Albăstroiu, fondator platformă de închiriere maşini.

Cele mai întâlnite motive pentru care românii preferă să închireze o maşină sunt confortul şi siguranţa. Apoi, cei mai mulţi călătoresc cu familia sau prietenii şi au nevoie de mai mult spaţiu pentru bagaje. În plus, maşinile închiriate sunt atent îngrijite, deci mai sigure decât maşina personală. Pentru a călători în străinătate cu o mașină închiriată, avem nevoie doar de cartea de identitate și de permisul de conducere. Daca destinația se află în afara Uniunii Europene, atunci trebuie sa trecem și pe la notar pentru o împuternicire tradusă în limba oficială a țării în care călătorim. Condiţiile închirierii sunt simple: vârsta minimă a şoferului trebuie să fie de 21 de ani si sa aibă experienţă la volan cel puţin un an.

