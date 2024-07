"Acesta este faimosul nostru sendviş de pui, în varianta deluxe, ce conţine brânză, castraveţi, salată, maioneză". Aşa arată cel mai comandat produs la acest lanţ de restaurante. Brandul internaţional de fast-food a deschis primul magazin la noi în ţară acum doi ani.

"Am deschis 6 restaurante în București. Anul acesta am trecut la următorul pas, am început să deschidem și în afara Bucureștiului, în Pitești, Craiova. Vânzările noastre cresc de la an la an, între 5 și 8%", a declarat Raluca Ciucă, marketing manager la o companie de fast food.

O altă companie, aflată deja de 30 de ani pe piaţă şi cu peste o sută de restaurante în toată ţara, are profituri în creştere de la an la an.

Vezi și

"În 2024, in primul trimestru, vanzarile au crescut cu 12,8% față de perioada similară anului trecut.

Clienţii preferă produsele crispy, aripioarele, crispy strips", a spus Mihai Costache, director operațional la o companie de fast food.

În fiecare an, românii lasă în restaurante nu mai puţin de 20 de miliarde de lei. Din această sumă, undeva la 5 miliarde ajung în astfel de restaurante de tip fast food. Asta pentru că românilor le place să mănânce tot felul de preparate de acest gen, de la burgeri, la pui prăjit sau shaorma la farfurie.

Şi brandurile româneşti de fast-food au o perioadă înfloritoare

"Înregistrăm în jur de 5.000 de clienţi în fiecare zi, atât în zona de offline, cât şi pe zona de online, pe platformele de delivery. Am înregistrat o creştere de 26% faţă de anul trecut, iar anul acesta preconizăm o dublare a acestei cifre", a spus Andreia Bruss, e-commerce Manager.

"Industria fast-food din România a crescut spectaculos în ultimii ani și s-a diversificat foarte mult. De la hotdogi și hamburgeri, s-a ajuns la caserole cu tot felul de produse culinare, disponibile într-un timp foarte scurt, cu livrare, sau cu ridicare din restaurantele de acest tip care s-au înmulțit exponențial", a explicat Adrian Negrescu, analist economic.

Preţul este argumentul decisiv atunci când alegem să mâncăm la fast food, în loc de o masă la restaurant. "În momentul în care, în venitul românilor, cea mai mare parte a banilor este direcţionată pentru nevoi primare, cu siguranţă o soluţie începe să fie această zonă a fast food-ului", a explicat Cristian Păun, profesor de economie.

Şi alte companii şi-au anunţat intenţia de a veni în România, astfel că localurile de acest fel se vor înmulţi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Câte medalii credeți că vor lua sportivii români la JO? Sub 5 medalii 10 medalii Peste 10 medalii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰