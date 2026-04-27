Preţul aurului, 27 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 81 de bani 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 81 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 655,5406 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în luna aprilie.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3374 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0927 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5319 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8770 lei româneşti.

