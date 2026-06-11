Un meniu la 10 lei pare o amintire de acum câţiva ani, nicidecum o realitate a zilelor noastre. Cu toate acestea, există locuri unde poţi mânca pe săturate cu bani puţini: cantinele studenţeşti. Din cauza preţurilor mari din restaurante, tot mai mulţi oameni le redescoperă, fie că e vorba de corporatişti care vin pentru masa de prânz sau de familii care iau la pachet.

"Prăjitură cu mere - 1 leu şi 82 de bănuţi. Am dat doar 8,90. Ieftin, nu?"

8,90 de lei pe o porţie de orez cu piept de pui la grătar şi o prăjitură cu mere. Atât a plătit Karina pentru masă de prânz la cea mai ieftină cantină studenţească din Capitală. Colegii ei au lansat în competiţia zilei: cine plăteşte cel mai puţin!

Masa de prânz cu mai puţin de 10 lei, provocarea studenţilor

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"Mi-am luat o ciorbă rădăuţeană, care a fost 5,26, o porţie de pui la grătar care a fost 5 lei, o porţie de cârnaţi la grătar - 4,22, o porţie de cartofi gratinaţi care a fost 4,11. La desert, pandişpan 2 lei şi o salată asortată 2,3 lei. Tocmai am terminat un examen și trebuie să ne încărcăm bateriile. 23 de lei în total", a declarat un student.

Condiţia e una singură. Să fii student la Academia de Studii Economice sau profesor aici, pentru că la intrare, cu toții sunt verificaţi la legitimație. Prețurile nu s-au mărit pentru ei odată cu scumpirile din țara noastră. Explicația...

"Avem contracte cu furnizori de foarte mult timp și negociem cât mai bine, încercăm sâ optimizăm meniurile, nu facem risipă alimentară și nu facem profit de pe urma studentului. De exemplu, un meniu de 15 lei, 5 lei e subvenția de la stat și 10 lei e plătită de student", a explicat Andra Mecu, reprezentant ASE.

La Agronomie, cantina este deschisă şi pentru cei din afara campusului

Forfotă şi mai mare am găsit la cantina de la Agronomie. Aici preţurile cresc puţin.

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"O dată la două săptămâni tot vin. Iau și pentru acasă că e gata făcută, că acum nu mai ai timp să mai faci. Mai ciugulesc și la serviciu câte o bucățică", a spus o femeie.

"Şniţel, cartofi pentru şniţel, am luat varză că și varza e bună, chifteluţe marinate și pulpa la tavă e întotdeauna bună, nu o găsești tot timpul. Două bucăţele de pâine și cam atât, salată iar, e bună ca preţ", a adăugat femeia.

Totalul la pachet? 100 de lei.

Studenții au o reducere în plus de 10 la sută.

"Șnițelul clar! Sunt cu studenții, șnițelul e mâncarea preferată a tuturor. Locul 2, cartofii prăjiți. Totalul cu reducere este 21.50", a transmis o casieră întrebată care este cea mai comandată mâncare.

Cum reuşesc cantinele să ţină preţurile jos

"Avem un adaos comercial minim care ne permite să supraviețuim. Sursele de venit nu sunt reprezentate doar de cantina propriu-zisă, avem și salon de evenimente, avem și restaurant. Putem să mergem mai departe şi să susținem prețurile mici, de care beneficiază toată lumea. Avem ciorbe, supe, avem 4-5 feluri de carne, 4-5 feluri de garnituri, desert, iar toată mâncarea este gătită aici", a subliniat Florin Panait, director tehnic al Campusului Universitar de Agronomie.

Peste 1.500 de persoane intră zilnic la cantină. Iar studenții se întrec în oferte şi pe TikTok.