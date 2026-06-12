Premierul desemnat Eugen Tomac spune că a luat act de refuzul USR de a vota învestirea Guvernului, însă susţine că este "pregătit şi hotărât" să meargă mai departe. Tomac urmează să depună la Parlament lista miniştrilor şi Programul de guvernare şi afirmă că proiectul său este susţinut de peste 200 de parlamentari, cu care va continua discuţiile.

Tomac spune că are peste 200 de parlamentari de partea sa, înaintea votului de învestire: "Sunt pregătit" - Hepta

Premierul desemnat Eugen Tomac a comentat, vineri seară, la Antena 3 CNN, decizia USR de a nu susţine învestirea Guvernului: "Am luat notă de poziţia lor şi evident că sunt pregătit şi hotărât să merg mai departe, pentru că ţara are nevoie de un guvern stabil, de un guvern nou şi nicidecum de jocuri politice cu iz electoral, pentru că alegerile sunt în 2028", a declarat premierul desemnat.

Acesta anunţă că va continua şi sâmbătă să discute cu membrii Parlamentului României, "cu deputaţi şi senatori din toate partidele politice: "Sunt în prezent peste 200 de membri ai Parlamentului României care susţin proiectul pe care l-am propus (…) sunt membrii ai Parlamentului României şi asta este un aspect extrem de important, pentru că eu vin în faţa Parlamentului cu un guvern din afara arcului politic şi mă interesează să fiu votat pe membrii Parlamentului României", a precizat Tomac.

El a menţionat, însă, că nu va discuta cu parlamentari "nefrecventabili": "Ne păstrăm linia pe care am asumat-o".

Articolul continuă după reclamă

Cu cine negociază Eugen Tomac pentru susţinerea Guvernului

Întrebat cu cine negociază pentru a susţine Guvernul, Tomac a explicat: "Oameni care consideră că locul României este în Europa, oameni care consideră că parteneriatul cu Statele Unite este esenţial pentru securitatea României, oameni care sunt interesaţi ca Guvernul României să oprească risipa banului public, oameni pe care sunt interesaţi ca statul român să nu piardă în această perioadă resurse uriaşe puse la dispoziţie de Uniunea Europeană".

"În momentul de faţă discutăm despre nevoia de a oferi ţării stabilitate pentru că alţii îşi doresc haosul, instabilitatea şi adâncirea crizei economice. Fiecare român a pus resurse importante din propriul buzunar pentru a corecta parte din erorile clasei politice. Toţi am plătit un cost (…) Eu sunt încrezător în seriozitatea parlamentarilor români", a adăugat Tomac.

USR a anunţat, vineri, că nu va susţine învestirea Guvernului Tomac, după ce şi PNL a făcut acelaşi anunţ în cursul zilei de joi.