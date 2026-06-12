Două accidente rutiere grave, produse la o distanță de aproximativ 1,6 kilometri unul de celălalt pe autostrada M1, în apropiere de Gyor, în nord-vestul Ungariei, au făcut mai multe victime în doar câteva zeci de minute. Ancheta preliminară arată că cele două incidente, petrecute la aproape o oră distanță, s-ar fi produs deoarece ambii șoferi ar fi adormit la volan.

Primul accident a avut loc pe 12 iunie, în jurul orei 04:30. În împrejurări încă neclare, cel mai probabil din cauza faptului că şoferul, un cetățean turc a adormit la volanul camionului, a lovit utilajele oprite pe drumul închis pentru deviere, la kilometrul 115. Vehiculul a luat foc în urma impactului, iar șoferul și-a pierdut viaţa.

Primul accident: Camion condus de un șofer turc, impact fatal și incendiu

La faţa locului interveniseră deja mai multe echipaje de poliţie, când, la nici o oră distanţăî, la 05:15, probabil din cauza traficului încetinit, a avut loc un nou accident rutier, la kilometrul 113 al autostrăzii, la aproximativ 1.600 de metri de primul accident. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, cel mai probabil tot pe fondul adormirii la volan, a lovit din spate un convoi de vehicule ucrainene care circula în faţa sa.

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Potrivit siteului 24.hu, şoferul microbuzului ar fi zburat din vehicul în momentul impactului şi a rămas în viaţă, împreună cu unul din pasageri. Ceilalţi 7 au murit.

Al doilea accident: Microbuz din Republica Moldova, coliziune devastatoare la 1,6 km distanță

Poliţia a închis complet circulaţia pe sensul de mers către Hegyeshalom al tronsonului respectiv şi a dispus devierea traficului.

Printre persoanele implicate în accident s-ar afla persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova și a României, potrivit presei din R. Moldova.

Între timp, cercetarea la faţa locului şi operaţiunile de salvare s-au încheiat, iar traficul pe autostradă a fost reluat.

Circumstanţele celor două accidente sunt investigate de Inspectoratul de Poliţie al Comitatului Gyor-Moson-Sopron, în cadrul unui dosar penal.

În urma impactului, șapte dintre pasagerii microbuzului au murit, iar alte două persoane au fost transportate la spital în stare gravă. Potrivit echipajelor medicale, șoferul microbuzului a fost aruncat din vehicul în momentul coliziunii și a supraviețuit, la fel ca unul dintre pasageri.

"Un bărbat cu răni care îi pun viața în pericol a fost transportat la spitalul din Gyor după ce i-au fost asigurate căile respiratorii avansate, iar un alt bărbat a suferit leziuni grave la nivelul toracelui și membrelor. După ameliorarea durerii și imobilizare, a fost de asemenea transportat la spital", a declarat Brigitta Szucs, purtătoarea de cuvânt a Serviciului Național de Ambulanță.

Autoritățile investighează în prezent circumstanțele exacte ale celor două tragedii, existând suspiciuni că în ambele cazuri cauza ar fi fost oboseala la volan.

Poliția a închis complet circulația pe sensul către Hegyeshalom, iar traficul a fost deviat. După finalizarea operațiunilor de intervenție, circulația a fost reluată.

Cazul este investigat de Inspectoratul de Poliție al comitatului Gyor-Moson-Sopron, în cadrul unui dosar penal.

Reacţia Maiei Sandu

Președintele Maia Sandu a transmis condoleanțe familiilor cetățenilor decedați: "Am aflat cu multă tristețe despre accidentul produs astăzi în Ungaria, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și în urma căruia șapte persoane și-au pierdut viața iar alte două au fost grav rănite. Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate și le urez celor răniți recuperare grabnică".

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