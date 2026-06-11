Încă o lovitură pentru românii cu credite în euro. Vor plăti rate mai mari. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referinţă, pentru prima dată în ultimii trei ani.

O veste rea pentru românii cu credite în euro a venit astăzi de la Frankfurt. Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale.

Asta înseamnă un Euribor mai mare, indicele după care se calculează dobânzile variabile la creditele în euro. Cu alte cuvinte, ratele vor crește. De exemplu, pentru un credit de 80.000 de euro, pe 30 de ani, rata lunară ar creşte de la 420 la 435 de euro, adica o majorare de 15 euro.

Banca Centrală a luat această decizie din cauza inflației ridicate, care a fost alimentată de scumpirea energiei și a carburanților, din cauza războiului din Iran.

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Mișcarea de la Frankfurt poate pune presiune și pe BNR. Dacă inflația rămâne mare, dobânda-cheie ar putea crește și în România, ceea ce ar scumpi și creditele în lei cu dobândă variabilă.