Mai e o săptămână până la vacanţa mare, dar în sălile de clasă, bate deja vântul. Mulţi liceeni s-au urcat în tren şi-au plecat la mare. Nici elevii mai mici nu prea mai dau pe la şcoală - unii au plecat mai repede cu părinţii în concediu. Copiii spun că nici profesorii nu îşi mai ţin orele şi nici nu le mai pun absenţe, iar în bănci vin doar cei care vor să îşi mărească mediile.

Băiat: Azi am plecat de la matematică, de exemplu, nu mai pun profesorii absențe, nu mai facem nimic.

Reporter: Lipsesc profesorii sau lipsiți voi, elevii?

Băiat: Nu, nu lipsesc profesorii, dar ne spun că nu ne pun absențe.

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"Sincer, nu mai avem chef, pentru că materia pe final e mai simplă, nu mai e foarte grea. Azi am fost la două ore de matematică și am fost cam jumătate de clasă, asta înseamnă cam 14 persoane, restul au lipsit.", explică un elev.

Un acord tacit la care participă și elevii, și profesorii lor. În licee, mai ales, sălile de clasă sunt mai mult goale.

Reporter: Dar cum e prima oră la ora 11?

Fată: Noi astăzi ne-am încheiat mediile la anumite materii, motiv pentru care am putut să venim un pic mai târziu. Primele două ore nu le-am făcut.

"Suntem 10 sau 11 în clasă, noi suntem 31 în clasă, probabil o să mai vină câțiva, o să fim undeva la 20.", adaugă un alt elev.

Față de săptămâna trecută, directorii spun că se simte clar o scădere a prezenței copiilor.

"La fel de adevărat, în această săptămână, profesorii, fie sunt prinși în competențe ca asistență, nu pot fi în două locuri, sunt suplinitori care ei înșiși, ca să se înscrie la titularizare, au fost trimiși în alte școli, profesor de serviciu este unul singur, deci sunt situații în care clase au profesor de la 8-9. Să stea trei ore și după aia mai au două ore, eventual sport și religie.", explică Andreia Bodea, director.

Așa că pentru unii nu merită drumul de o oră sau mai mult până la școală și înapoi. Părinții celor mai mici spun că se simte oboseala de final de an, iar ultima săptămână e tăiată deja din orar. Autoritățile au altă variantă.

"Ne aflăm încă în plină desfășurare a anului școlar 2025-2026. Sunt elevi care și-au luat vacanță mai devreme. Conform regulamentului, colegii mei au obligația de a consemna în cataloage absențe pentru neparticiparea la cursuri.", precizează Florin Lixandru, inspector şcolar.

Absențele pot fi motivate în termen de 7 zile de la întoarcerea copilului în bancă, fie că vorbim despre o scutire medicală, fie că vorbim despre un bilet din partea părinților. La 20 de absențe nemotivate, elevul are un punct scăzut la purtare. Iar dacă media la purtare nu este 10, atunci elevul poate să piardă și bursa socială.

Aerul de vacanță se simte și în gări. Trenurile care pleacă spre mare și spre munte sunt pline.