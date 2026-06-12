Vremea de mâine 13 iunie. Temperaturile urcă până la 27 de grade, dar nu scăpăm de furtuni şi vânt
Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării, mai ales în jumătatea de est. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse sunt aşteptate averse şi descărcări electrice, în special la munte, în nord-vest, centru şi sud-est. Temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, în timp ce la mare vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse local în Dobrogea, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Oltenia, Moldova și la munte. La începutul intervalului vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei. Pe areale mici se va forma ceață.
Vremea de mâine 13 iunie în ţară
Vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, îndeosebi în jumătatea de est. Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare ziua în zonele montane, nord-vestul, centrul și sud-estul teritoriului, iar noaptea în jumătatea nordică. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în sud-vest (45...55 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din Transilvania. În a doua parte a nopții, cu totul izolat, mai ales în zonele depresionare, se va forma ceață.
Vremea de mâine 13 iunie în Bucureşti şi Cluj
În Capitală, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade.
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La Cluj, vremea va fi mai blândă decât în zilele trecute, cu temperaturi maxime de 19 grade. Vor fi şi precipitaţii, însă considerabil mai slabe cantitativ ca ziua precedentă. Vântul va sufla mai slab și va atinge 7 km/h.
Vremea de mâine 13 iunie la munte
La munte, cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse sunt aşteptate averse, posibil însoţite de descărcări electrice, mai ales pe parcursul zilei. Vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 45-55 km/h.
Vremea de mâine 13 iunie la mare
Vremea la mare se anunță în general frumoasă, dar răcoroasă pentru această perioadă. Sunt așteptate maxime termice în jur de 23 de grade, cu cer variabil și perioade cu soare pe parcursul după-amiezii. Temperatura apei mării se va situa în jurul a 17 grade.