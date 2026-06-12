Vremea de mâine 13 iunie. Temperaturile urcă până la 27 de grade, dar nu scăpăm de furtuni şi vânt

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mai blândă decât în zilele trecute, cu temperaturi maxime de 19 grade. Vor fi şi precipitaţii, însă considerabil mai slabe cantitativ ca ziua precedentă. Vântul va sufla mai slab și va atinge 7 km/h.

Vremea de mâine 13 iunie la munte

La munte, cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse sunt aşteptate averse, posibil însoţite de descărcări electrice, mai ales pe parcursul zilei. Vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 45-55 km/h.