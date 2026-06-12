Speriaţi de perspectiva unui nou sezon slab, hotelierii pun la bătaie un arsenal de oferte. Reducerile ajung şi până la 35%, însă sunt valabile doar câteva zile sau doar chiar câteva ore, pe principiul primul venit, primul servit. Agențiile de turism caută şi ele variante pentru a vinde mai multe pachete în această vară.

S-a dat startul la o nouă competiţie: vânătoarea de reduceri pentru concediile din august. Hotelierii și agențiile de turism se laudă cu preţuri mai mici şi cu o treime decât în anii trecuţi, inclusiv la all inclusive. Dar e o şmecherie la mijloc.

"Aceste oferte nu au în general o viață foarte mare. De cele mai multe ori au între patru și șapte zile. Pe capete de sezon pot merge până la 30-35 la sută, iar în sezon sunt în continuare reduceri de 15-20 la sută, față de un tarif maxim pe sezonul respectiv, dar sunt limitate.", explică Aurelian Marin, reprezentant agenţie de turism.

"Gradul de ocupare pentru luna august este de 75-80 la sută. Noi avem pentru vârful de sezon reduceri. Ele apar pentru o scurtă perioadă de timp.", spune Rodica Puţintelu, manager resort.

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Cele mai multe reduceri sunt, de regulă, pentru începutul lunii iulie.

"Un discount major de 35%, să ținem cont că locurile sunt limitate. Cazare cu toate cele trei mese incluse, planul de divertisment, cu piscină pentru adulți, plajă, băuturi pe tot parcursul zilei.", spune Ramona Rasnatovschi, manager hotel.

"Am căutat mai multe oferte. Am găsit la 1200, 1800 pentru copilași. Am găsit cu 30 la sută.", spune o femeie.

"Am căutat să fie ok și ca preț la cazare și zonă, să fie cât de cât mai aproape de plajă, mai ales pentru cei mici.", adaugă o altă femeie.

Administratorii pregătesc și surprize pentru turiști.

Pe lângă reducerile masive, pentru a-i atrage pe turiști, managerii resorturilor organizează petreceri fie la piscină, fie în grădină, cu animatori și muzică live.

"Pornesc de la 250 de lei tarifele cu micul dejun inclus, iar cele care includ all inclusive pornesc de la 600 de lei. Locuri de joacă pentru copii, piscină, 50% discount la plajă.", menţionează Tiberiu Andrieş, şef recepţie.

O altă metodă prin care agențiile încearcă să atragă turiști este serviciul flexiGO. Acesta le permite clienților să anuleze cu până la 30 de zile înainte de data de cazare rezervarea fără penalizări și să primească, în schimbul sumei deja achitate, un voucher pentru o altă vacanță în același sezon. Serviciul costă între 100 și 200 de lei, în funcție de valoarea pachetului turistic.