Preţul aurului, 28 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 28 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 10 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 645,5624 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 27 martie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,3541 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5162 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8751 lei româneşti.

