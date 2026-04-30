Programul magazinelor de 1 mai. Cum vor funcţiona Lidl, Kaufland, Mega Image, Penny sau Carrefour

Cei mai mulţi dintre români se pregătesc pentru mini-vacanţa de trei zile de 1 mai, asta în condiţiile în care s-a reuşit legarea zilei libere de 1 mai de weekend-ul 2-3 mai.

În ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, mulţi români au decis să meargă mai departe cu planul de a petrece mini-vacanţa de 1 mai la munte sau la mare.

Pentru cei care au decis să rămână acasă sau nu au putut să-şi ia liberul de 1 mai, vă spunem că nu ar trebui să-şi facă griji în ceea ce priveşte programul magazinelor.

Program magazine Lidl de 1 mai

În principiu există informaţii care arată că magazinele Lidl vor funcţiona vineri, 1 mai, după un program de weekend. Asta înseamnă că, cel mai probabil, magazinele Lidl vor fi deschise între 08.00 şi 21.00.

Punctual există posibilitatea ca un magazin sau altul să funcţioneze după un alt program, respectiv 08.00-22.00 sau chiar 07.00-22.00.

Program magazine Kaufland de 1 mai

Este de aşteptat ca cele mai multe dintre magazinele Kaufland să funcţioneze vineri, 1 mai, după un program normal, 07.00-22.00.

Şi în cazul Kaufland este posibil ca, punctual, anumite magazine să funcţioneze după un alt program, însă s-au dat asigurări că magazinele nu vor fi închise.

Program magazine Mega Image de 1 mai

În ceea ce priveşte magazinele Mega Image, situaţia este una asemănătoare cu celelalte cazuri. În principiu, cele mai multe dintre magazine vor funcţiona după un program normal.

În general, vorbim despre magazine care deschide undeva în jur de 07.00 sau, cel târziu, 07.30 şi închid programul, de obicei, undeva la 22.00 sau 23.00. De asemenea, şi magazinele de tipul Shop&Go vor funcţiona după un program normal.

Program magazine Carrefour de 1 mai

Reprezentanţii Carrefour anunţă că magazinele Carrefour nu vor avea un program special în mini-vacanţa de 1 mai.

În mod normal, magazinele vor continua să funcţioneze în fiecare zi, între 07.00 şi 22.00.

Program magazine Penny de 1 mai

Este de aşteptat ca şi cei de la Penny să-şi menţină programul normal de lucru în această perioadă. Asta ar însemna că magazinele Penny vor fi deschise vineri, 1 mai, între 07.30 şi 22.00.

În weekend, magazinele Penny ar urma să funcţioneze după un program normal de weekend, respectiv să fie deschise între 08.00 şi 20.00.

