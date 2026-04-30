Diana Buzoianu: Parlamentarii care votează moțiunea sabotează o țară întreagă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că eventualul vot al miniștrilor la moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului ar reprezenta un act de sabotaj la adresa întregii țări, nu doar a coaliției. Ea a avertizat că, dacă PSD va susține această moțiune, România ar putea reveni într-o situație de criză profundă. Potrivit acesteia, menținerea unui astfel de ritm politic nu ar fi sustenabilă pentru populație, relatează News.ro.

Diana Buzoianu a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă, dacă USR va rămâne în această formulă de guvernare alături de PNL.

Buzoianu: USR vrea să rămână la guvernare alături de PNL

"Noi am spus că vrem să fim la guvernare şi suntem aliniaţi cu partenerii noştri de la PNL să putem să facem parte şi dintr-o viitoare coaliţie, dacă pică acest guvern marţi. Singurul lucru pe care...tocmai mă pregăteam să zic că nu ne mai întoarcem la masă cu PSD şi, iată, a căzut curentul. Singurul lucru pe care l-am menţionat absolut foarte clar şi care vine ca natural în momentul în care partenerii de coaliţie nu îşi mai respectă sub nicio formă protocolul de coaliţie, ei degeaba zic după aceea că vor să se reaşeze la masă. Nu mai au credibilitatea necesară să poată să spună că se vor aşeza la masă şi că îşi vor respecta punctul de vedere şi cuvântul dat pentru următoarea coaliţie", a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că singura linie roşie pe care USR a pus-o a fost că nu se va întoarce la masă cu PSD dacă social-democraţii votează o astfel de moţiune de cenzură. Diana Buzoianu a susţinut că parlamentarii care votează moţiunea de cenzură vor sabota România.

"Eu cred că este legitim ca Guvernul să aducă argumente pentru toţi parlamentarii de ce ar fi un fiasco total pentru ţara aceasta, Guvernul să pice. Pentru că noi avem o responsabilitate să le spunem parlamentarilor: nu e o bătălie politică. Este vorba aici despre zeci de miliarde care riscă să fie pierdute, este vorba despre lucrări pentru siguranţa românilor care vor fi amânate, este vorba de reforme care vor fi blocate, adică parlamentarii pot vota cum doresc ei, la final. Dar trebuie să ştie că în momentul în care vor vota, de exemplu, să pice un guvern, vor vota, de fapt, să saboteze o ţară întreagă, nu partidele, nu vor vota să saboteze PNL, USR, UDMR, vor vota să saboteze efectiv pe faţă românii", a transmis ministrul Mediului.

"Va fi un teatru şi va fi în deserviciul românilor"

Diana Buzoianu a adăugat că PSD reîntoarce ţara în criză dacă votează împotriva coaliţiei.

"Ultimul vot la alegeri a fost un vot de revoltă. Un vot de revoltă în care românii ne-au spus foarte clar: nu mai putem să lăsăm lucrurile să meargă cum au mers înainte. PSD, votând împotriva acestei coaliţii, reîntoarce ţara asta într-o situaţie total de criză. Eu nu cred că noi vom putea să mergem în ritmul acesta şi să fie ceva sustenabil pentru români. Va fi un circ, va fi un teatru şi va fi în deserviciul românilor", a subliniat Diana Buzoianu.

