SUA, un nou plan pentru a pune Iranul la zid. Scenariile luate în calcul de Pentagon şi "Strâmtoarea Trump"

Președintele american Donald Trump a distribuit, pe rețeaua de socializare Truth Social, o hartă în care numele Strâmtorii Ormuz a fost schimbat în "Strâmtoarea Trump". Postarea apare în contextul în care Axios a relatat că Washingtonul ia în considerare mai multe scenarii prin care ar putea determina Teheranul să se întoarcă la masa negocierilor, inclusiv prin "ocuparea unei părți din Strâmtoarea Ormuz".

Liderul american a publicat pe rețeaua de socializare Truth Social o hartă în care numele Strâmtorii Ormuz a fost schimbat în "Strâmtoarea lui Trump". Pe hartă, navele sub pavilion american trec fără probleme prin strâmtoare.

Anterior, portalul Axios a raportat că Pentagonul ia în considerare un scenariu de reluare a acțiunilor militare împotriva Iranului, care presupune "ocuparea unei părți din Strâmtoarea Ormuz". Ar fi vorba despre un val de atacuri "scurte și puternice", care ar viza infrastructura.

Potrivit unor surse citate de Axios, Washingtonul speră ca o astfel de acțiune să determine Teheranul să revină la masa negocierilor cu o poziție mai flexibilă.

SUA vor să preia controlul asupra unei părţi din Strâmtoarea Ormuz

Un alt scenariu luat în calcul vizează preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz pentru a permite reluarea transportului comercial. Operațiunea ar putea implica și trupe terestre, informează sursele citate.

Pe lista opțiunilor discutate s-ar afla și o posibilă misiune a forțelor speciale pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului.

Trump a declarat că vede blocada navală împotriva Iranului ca fiind "mai eficientă decât bombardamentele", considerând-o în acest moment principalul instrument de presiune, dar fără a exclude o acțiune militară dacă Iranul nu face concesii.

În paralel, analiștii militari americani analizează riscul ca Iranul să riposteze împotriva forțelor SUA din regiune, în cazul unei escaladări a conflictului, în urma blocadei sau a unei eventuale acțiuni militare americane.

