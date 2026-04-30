Ce se știe despre marinarii români de pe nava capturată de Iran: Sunt ţinuţi în cabine, au mâncare și apă

Patru cetățeni români se află la bordul unei nave sechestrate de autoritățile din Iran, fiind ținuți în cabine, dar având acces la hrană, apă și la convorbiri zilnice cu familiile. Situația rămâne însă neclară, iar autoritățile române monitorizează cazul, în timp ce liderii din domeniul naval cer o evidență mai strictă a marinarilor aflați în zonă.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a declarat pentru News.ro că cei patru cetăţeni români aflaţi la bordul unei nave sechestrate de autorităţile din Iran sunt ţinuţi în cabine şi au mâncare şi apă. De asemenea, acestora li se permite să vorbească în fiecare zi cu familiile, câte o jumătate de oră.

Românii, ținuți în cabine, dar în contact zilnic cu familiile

"Sunt patru lucrători românI. Nu fac parte din echipajul navei, cei care contribuie la siguranţa navigaţiei, ci sunt dintr-o echipă de reparaţii. Situaţia lor este destul de incertă. Sunt la bord, sunt ţinuţi în cabine. Le dau să vorbească cu familiile în fiecare zi câte 30 de minute. Le-au confiscat telefoanele. Au mâncare, au apă. Nu se ştie de ce au fost capturaţi", a afirmat Adrian Mihălcioiu.

El a menţionat că nava transportă containere ale unui operator european.

Liderul SLN a precizat că a cerut Autorităţii Navale Române să întocmească o situaţie cu navigatorii români aflaţi în zonă.

"Am cerut Autorităţii Navale Române să aibă o situaţie de la agenţiile de crewing cu navigatorii care sunt acolo în zonă, să ştie şi Ministerul Afacerilor Externe câţi oameni sunt în zonă. ANR a spus că nu are nicio situaţie, pentru că nu a raportat nimeni nimic", a susţinut Adrian Mihălcioiu.

Apel către marinari: anunțați autoritățile unde vă aflați

El îi sfătuieşte pe marinarii români să transmită MAE în ce zonă se află şi pe ce navă sunt.

"Sfatul meu este ca navigatorii să contacteze prin familii Ministerul Afacerilor Externe, să îşi dea poziţiile, să spună pe ce navă sunt şi în ce zonă se află. Astfel, statul ar avea o situaţie exactă a navigatorilor care se află acolo", a arătat liderul SLN.

De asemenea, el a recomandat marinarilor români aflaţi în zona Golfului Persic să ceară repatrierea.

MAE: românii sunt în siguranță și monitorizați de ambasadă

Ministerul Afacerilor Externe anunţă, joi, că Ambasada României în Iran are în atenţie situaţia a patru cetăţeni români, aflaţi la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autorităţile iraniene. Cei patru sunt în siguranţă şi în stare bună de sănătate, arată MAE.

"Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenţie situaţia a patru cetăţeni români, aflaţi la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autorităţile iraniene. Ambasada a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente locale care au transmis că cei patru cetăţeni se află în siguranţă şi în stare bună de sănătate", precizează Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat oficial.

