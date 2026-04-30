Cea mai mică țară din NATO trimite soldaţi în România: "Ne întoarcem în forţă"

Într-un context de securitate tot mai tensionat pe flancul estic al NATO, Ministerul Apărării din Luxemburg anunță dislocarea de militari în România, unde aceștia se alătură grupului de luptă al Alianței desfășurat pe teritoriul țării noastre.

Cea mai mică țară din NATO a trimis 1400 de soldați în România - Sursa: X/ Direction de la défense

"Luxemburg se întoarce, în forță, în România! Astăzi, după o perioadă de un an, soldații Forțelor Armate din Luxemburg s-au repoziționat în forță completă în cadrul Forțelor Terestre Avansate ale NATO din România", a transmis Ministerul Apărării din Luxemburg pe platforma X.

Decizia face parte din rotațiile regulate ale trupelor NATO staționate în Europa de Est, cu scopul de a întări postura de descurajare și apărare a Alianței într-un climat regional marcat de tensiuni.

Deși este unul dintre cele mai mici state membre NATO, atât ca suprafață, cât și ca efective militare, Luxemburg contribuie constant la misiunile de apărare colectivă. Forțele sale armate numără aproximativ 1.400 de militari și personal civil, iar serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în 1967, armata devenind una exclusiv profesionistă.

Stat fondator al NATO din 1949, Luxemburg a renunțat la neutralitate în favoarea cooperării internaționale în domeniul securității, considerată principalul pilon de apărare al statului.

Denisa Vladislav

