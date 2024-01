Vezi și

Ana are 32 de ani şi locuieşte în chirie în Capitală. De mai mulţi ani vrea să îşi cumpere un apartament cu programul Noua Casă. Este dispusă să plătească cel mult 80.000 euro pentru locuinţa la care visează. "Mă gandesc la un 2, maximum 3 camere in functie de buget intr-o zona cat de cat ok. Dristor, Sectorul 3, Mihai Bravu", a declarat Ana, viitor aplicant Noua Casă. Poate deveni proprietară dacă aplică pentru programul Noua Casă începând cu 15 februarie. Avansul este de 5% pentru locuinţele de până la 70.000 euro şi 15% pentru apartamentele care valoarează cel mult 140.000 euro. Anul acesta, bugetul va fi de 1 miliard de lei, mai mic faţă de 2023, din cauza cererii scăzute.

Statul garantează între 50% şi 60% din valoarea creditului, în funcţie de costul imobilului

"Anul 2023 a fost mai atipic, in sensul ca 1.988, 2.000 de romani au cumparat locuinte in valoare de 500 de milioane de lei. Apetitul de a investi cand la granita e un razboi e clar ca a scazut", a declarat Mitică Nancu, director Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. "N-au mai fost atata de multi romani interesati de prima casa din pricina faptului ca preturile apartamentelor au inceput sa creasca in anumite zone iar pragul de 70.000 a inceput sa fie depasit si nu se mai incadrau la avans 5%", a declarat George Manea, manager agenţie imobiliară.

Plafonul de 70.000 euro nu a fost modificat din 2020, deşi preţurile locuinţelor au crescut cu peste 20% de atunci. Venitul necesar pentru a te încadra în acest plafon este de 5.400 lei, mai mult decât salariul mediu pe economie. Doritorii trebuie să ştie însă că rata lunară pe o perioadă de 30 de ani sare de 2.400 lei. În 2009 puteai cumpăra cu prima casa un apartament cu 3 camere și o suprafață de 65 mp în zona de sud a Capitalei. Acum în aceeași zona poți achizitiona cu 70.000 un studio sau chiar un apartament cu 2 camere de 55 mp, însă fără finisaje.

În Cluj-Napoca abia poţi cumpăra o garsonieră cu acest buget. "Mai prinzi unele limitrofe, dar vorbim de suprafete foarte mici. Preturile au crescut foarte tare. Din 2020, a fost un val de migrare dinspre apartamente catre case", a declarat Sorin Sucala, agent imobiliar. Un apartament cu 2 camere de 50 mp putea fi cumparat in Cluj-Napoca la pretul de 70.000 cam pana prin anul 2017. Astazi, la acelasi pret nu mai gasim nici macar in comuna dormitor, Floresti, dar inca ne putem incadra…la limita, e drept, in Chinteni, la 15 km distanta.

Statul garantează între 50% şi 60% din valoarea creditului, în funcţie de costul imobilului. "În cazul in care doreste sa revanda proprietatea are nevoie de un termen de 5 ani de zile si un acord de la fondul de garantare", a declarat George Manea, manager agenţie imobiliară. Până acum peste 300.000 de români şi-au cumpărat o locuinţă prin programul Noua Casă.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰