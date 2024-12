Primele scumpiri le vom vedea la pompă, chiar de la 1 ianuarie. Se măreşte acciza cu 6%, ceea ce înseamnă 17 bani în plus pentru fiecare litru de benzină şi 16 bani pentru litrul de motorină. "Şi dacă nu ne convine, ce face, n-o să mai crească? O să crească în continuare", spune un şofer. Plinul de 50 de litri ne va costa cu 8 lei în plus.

Vom plăti mai mult pentru vicii

"Se va transmite şi în celelalte preţuri. Orice produs trebuie transportat până la locul vânzării. Deci contează preţul carburantului. Nu plătim mai mult doar dacă mergem cu maşina, ci şi la călătoria cu trenul. Biletele deja s-au scumpit cu aproape 5%. Iar pentru cele de metrou ar urma să dăm cu 45% mai mult. De la 3 lei, călătoria va costa 5 lei", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşdintele CFA România. Vom plăti mai mult de anul viitor şi pentru taxele şi impozitele locale. Acestea vor fi indexate cu rata inflaţiei, ceea ce înseamnă o majorare de peste 10%.

Şi accizele pentru tutun şi alcool cresc. Aşa că vom plăti mai mult pentru vicii. Cele mai multe scumpiri vor fi însă din primăvara anului 2025, atunci când dispar mai multe plafonări. În primul rând, vorbim despre plafonarea din energie, care va face ca facturile să fie mai mari. Mai apoi, vorbim despre plafonarea tarifelor RCA, iar din a doua jumătate a anului 2025 dispare şi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. "După alegerile prezidenţiale vom vedea, de fapt, adevăratul şoc pe preţuri. Atunci vor veni taxele mai ridicate. Şi implicit impactul pe preţuri. Au fost ţinute pe loc datorită anului electoral şi în anul acesta vom vedea cum vor creşte. Din perspectiva ratei inflaţiei, va fi un an mai dificil decât 2024. Doar cu ceva noroc vom scădea cu inflaţia undeva la 4%", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşdintele CFA România. Numai că, în anul viitor, salariile şi pensiile vor fi îngheţate.

