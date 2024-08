Temperaturile ridicate au afectat grav producţia de struguri de la Staţiunea de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor, judeţul Galaţi. Lăstarii nu s-au dezvoltat, iar boabele nu au crescut nici ele ca în alţi ani.

Aşa arată strugurii înainte de recoltare, cu câteva săptămâni. S-au dezvoltat doar 10% din normal. Un astfel de strugure ar fi trebuit să fie mare cât o palmă. Ca să mai salveze ceva din investiţie, viticultorii au început recoltatul strugurilor mai devreme.

"Peste 2 săptămâni este posibil să îi găsim pe toţi uscaţi. E dezastru, da. Strugurii, vedeţi, sunt foarte mici", declară Ana Stoica, șef bază experimentală. "Proastă recolta. Anul ăsta este foarte proastă. Cum se vede. O găleată la rând. Anii din urmă făceam şi câte 10 găleţi pe rând", spune un culegător.

Vezi și

Producţia de struguri, mai mică și cu 70%

Anul acesta se estimează că producţia de struguri de la Staţiunea de Cercetare va fi cu circa 70% mai mica faţă de anii trecuți. "În zona în care ne aflăm, unde avem o plantaţie de 10 ani, scoteam o producţie între 8 şi 10 tone la hectar. Anul ăsta, după estimări, la o mie de kilograme de struguri", precizează Gabriel Tabaranu, directorul stațiunii de cercetare.

În plus, strugurii mici şi arşi de soare vor afecta şi calitatea vinului de anul acesta. "Este o problemă să vinifici asemenea struguri, pentru că au randamentul mic în must. Se obţine puţin must şi nu atât de calitativ pe cât ar trebui să fie din strugurii şi bobiţele la valoarea lor biologică de soi", explică Aurel Ciubucă, secretar științific.

În ultimii 5 ani, producţia de struguri a fost în continuă scădere, din cauza secetei.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme sau cunoaşteţi persoane care au întâmpinat probleme în privinţa recalculării pensiilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰