Vezi și

Simona Vasiac, reporter Observator: Parcul fotovoltaic se desfăşoară pe o suprafaţă de 5.000 de metri şi are aproximativ 2.000 de panouri fotovoltaice.

Investiţie uriaşă în energia verde

Panourile sunt montate în imediata apropiere a Unității de Primire Urgenţe a Spitalului Județean din Baia Mare. Şi au fost cel puţin două motive pentru care reprezentanții unității medicale şi-au dorit să investească în energie verde: sustenabilitatea şi... facturile mari.

Sincron Alexandru Oros, manager spital: Anul trecut de exemplu am plătit per total, 2022, 3.100.000 de lei doar partea de curent electric în spital, estimăm că 50% din această factură va dispărea teoretic, deci vom avea un beneficiu de un 1.500.000 de lei la nivel de an. Este o economie substanţială şi gândim că partea de bani care va ramane din diferenţa să o folosim pentru a achiziţiona aparatură de ultimă generaţie de care vom avea nevoie ca spital.

Spitalul va trece pe sursa alternativă la începutul lui 2024

Unitatea medicală înregistrează cel mai mare consum de energie în timpul zilei. Este și momentul în care panourile vor funcționa la capacitate maximă. Toate vor fi montate înainte de Crăciun, iar spitalul va trece pe sursa alternativă la începutul anului viitor.

Localnic: Dacă e să luăm trendul naţional, e bine. Mai urmează nişte pompe de căldură şi atunci e totul în regulă.

Localnic: Super tare, mi se pare extraordinar, o să facă economie.

Valoarea proiectului se ridică la 7,9 milioane de lei. Mare parte din sumă a fost acoperită din fonduri europene.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!