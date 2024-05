Vezi și

"Poftiţi la cireşele! 30 de lei". Livezile din Păuleşti-Prahova au prins culoarea cireşelor de mai. Localnicii culeg de zor fructele şi le vând în faţa porţii, în comuna de lângă Ploieşti. Alexandru Matei are peste 50 de pomi care au dat rod bogat.

Afacerea lui Matei cu cireşe bio

"Culese cu grijă şi cu atenţie, cireşele din localitatea Păuleşti, judeţul Prahova, ajung să fie vândute la margine de drum. Preţul unui kg de cireşe este de maximum 30 de lei, pe când în marile pieţe sau supermarketuri, ajunge şi la 70 de lei", transmite Alin Stan, reporter Observator.

"Am păstrat tradiţia de la părinţii noştri, de la bunicii noştri, cu cireşele. La noi sunt cireşe bio. Curate şi naturale. Cine vrea să mănânce, să vină la Păuleşti. Vin unii special. Şi de la Bucureşti au venit", spune Matei Alexandru, pomicultor.

În pieţe, cireşele costă 70 de lei / kg

Şoferii care trec prin Păuleşti nu rezistă să vadă cireşele rumene şi să nu oprească. Mai ales că în pieţe, fructele de import se vând cu 70 de lei kilogramul. "Am venit de la Ploieşti. Am trecut ieri şi am văzut cireşul plin şi zic: au apărut! Văd pomul aici şi îmi închipui că din el este. Că alea de pe piaţă...cine ştie?", spune un cumpărător.

"Nu am mai luat, dar o să iau acum. E prima dată şi vreau să gust. Sunt rezonabile ca preţ", adaugă o femeie.

Comuna Păulești este cunoscută pentru livezile de cireși plantate de localnici cu mulți ani în urmă. În multe familii, cireşarii sunt o tradiţie. "Suntem o comună binecuvântată de Dumnezeu şi chiar avem acest rod de cireaşă care este pe toată comuna. Nu cred că este vreo locuinţă sau gospodărie care să nu aibă un cireş în curte", spune Sandu Tudor, primar Păuleşti.

În fiecare an, localnicii din Păuliş organizează festivalul cireşelor. Anul acesta, aşteaptă pe toată lumea la târgul care va avea loc în weekendul 15-16 iunie.

