Un român a plătit 6.000 de euro ca să-şi schimbe chiria, în Germania: "Mai bine îmi iau un cort". De ce e atât de scump să te muți

"Câte zile mai am eu de stat în Germania, din acest moment, eu nu mă mai mut dacă nu are bucătăria inclusă. E prima oară când mă mut în cinci ani, dar să stai șase ore la montat o bucătărie... E adevărat că bucătăria nu e făcută la comandă, am cumpărat-o de la o tanti de aici și nu se potrivește. Uitați cât a reușit să facă omul în șase ore...", a povestit Marius.

Unul dintre obstacolele majore a fost nepotrivirea mobilierului de bucătărie, ceea ce l-a forțat să facă modificări suplimentare, generând costuri adiționale. "Chiuveta nu se potrivește, trebuie să cumpăr alta. Până acum am cheltuit în jur de 6.000 de euro și sigur mai urmează cel puțin 1.000 de euro. Pentru ce mai muncim? Mai bine îmi iau un cort și mă mut prin pădure", a spus el, vizibil exasperat de întreaga situaţie.

Spre deosebire de România, unde majoritatea locuințelor închiriate sunt complet mobilate, piața imobiliară germană funcționează diferit. În cele mai multe cazuri, apartamentele sunt oferite nemobilate, ceea ce înseamnă că chiriașii trebuie să își achiziționeze singuri mobilierul și, uneori, chiar și bucătăria sau chiar baia.

Un apartament "nemobilat" nu presupune doar absența pieselor de mobilier obișnuite (pat, dulap, canapea), ci și lipsa mobilierului de bucătărie, a electrocasnicelor și, uneori, chiar și a corpurilor de iluminat. Astfel, chiriașii trebuie să investească atât bani, cât și timp în amenajarea locuinței. Există și apartamente mobilate, însă acestea sunt fie considerabil mai scumpe, fie destinate închirierilor pe termen scurt. Unele locuințe sunt "parțial mobilate", ceea ce înseamnă, de regulă, o bucătărie echipată, dar fără mobilier în restul camerelor.

Cât costă o chirie medie în Germania

Costul mediu al chiriilor în Germania variază în funcție de oraș și de dimensiunea locuinței. În general, chiria netă (Kaltmiete) este de aproximativ 8-9 euro pe metru pătrat, însă în orașele mici poate fi mai mică, în timp ce în marile orașe poate depăși această valoare.

Dacă luăm în calcul și costurile pentru utilități, chiria totală (Warmmiete) poate ajunge la peste 15 euro pe metru pătrat. În landuri precum Renania de Nord-Westfalia, de exemplu, aproximativ jumătate din această sumă este destinată acoperirii utilităților.

În orașele mari, chiriile sunt considerabil mai scumpe. În Berlin, de exemplu, prețul pe metru pătrat depășește 16 euro, iar în München, unul dintre cele mai scumpe orașe din Germania, chiria poate depăși chiar 20 euro pe metru pătrat.

Aceste valori sunt estimative și pot varia în funcție de zonă, dotările locuinței și condițiile pieței imobiliare.

Care sunt condițiile de închiriere în Germania

Condițiile de închiriere în Germania sunt destul de stricte și diferă semnificativ de cele din alte țări, inclusiv România. Iată câteva aspecte esențiale:

1. Tipuri de locuințe disponibile pentru închiriere

Nemobilate (unmöbliert) – Cele mai multe apartamente sunt oferite fără mobilier, iar în unele cazuri lipsește chiar și bucătăria sau corpurile de iluminat.

– Cele mai multe apartamente sunt oferite fără mobilier, iar în unele cazuri lipsește chiar și bucătăria sau corpurile de iluminat. Parțial mobilate (teilmöbliert) – Pot include o bucătărie echipată, dar restul camerelor rămân goale.

– Pot include o bucătărie echipată, dar restul camerelor rămân goale. Mobilate (möbliert) – Sunt mai rare și mai scumpe, fiind preferate pentru închirieri pe termen scurt.

2. Documente necesare pentru închiriere

Pentru a închiria o locuință, chiriașii trebuie să prezinte:

Dovada veniturilor (Gehaltsnachweise) – De obicei, ultimele trei fluturași de salariu.

– De obicei, ultimele trei fluturași de salariu. Raport de bonitate (Schufa-Auskunft) – O verificare a istoricului de credit.

– O verificare a istoricului de credit. Recomandare de la fostul proprietar (Mietschuldenfreiheitsbescheinigung) – Un document care atestă că nu există datorii din chirii anterioare.

– Un document care atestă că nu există datorii din chirii anterioare. Copie după actul de identitate și, în unele cazuri, contractul de muncă.

3. Depozitul de garanție (Kaution)

Proprietarii solicită, de regulă, un depozit de garanție echivalent cu 2-3 luni de chirie netă (Kaltmiete).

Acești bani sunt returnați la finalul contractului, dacă locuința este predată în stare bună.

4. Costuri suplimentare

Chiria netă (Kaltmiete) – suma de bază plătită lunar pentru locuință.

– suma de bază plătită lunar pentru locuință. Chiria brută (Warmmiete) – include și costurile pentru întreținere (Nebenkosten), cum ar fi apa, încălzirea, gunoiul și alte servicii comune.

– include și costurile pentru întreținere (Nebenkosten), cum ar fi apa, încălzirea, gunoiul și alte servicii comune. Electricitatea și internetul nu sunt incluse în Warmmiete și trebuie plătite separat.

5. Durata și rezilierea contractului

Majoritatea contractelor sunt pe termen nelimitat, dar pot avea o perioadă minimă (de obicei 1-2 ani).

Termenul de preaviz standard este de trei luni (Kündigungsfrist).

6. Drepturile și obligațiile chiriașului

Chiriașul trebuie să respecte regulile blocului (Hausordnung), care includ liniștea după ora 22:00 și curățenia spațiilor comune.

Modificările în locuință (ex: vopsirea pereților sau montarea mobilei de bucătărie) pot necesita aprobarea proprietarului.

