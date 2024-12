În topul celor mai bune companii feroviare din Europa, CFR se află pe locul 11, peste nemţii de la Deutsche Bahn şi ungurii de la MAV. Studiul a analizat transportul feroviar din 27 de state, în funcţie de mai multe criterii, printre care preţul, reducerile oferite sau experienţa călătorilor.

Cel mai bine stă CFR Călători la capitolul trenuri de noapte, unde a obţinut nota 10. Avem trenuri care circulă pe parcursul nopţii pe 21 de rute. În plus, călătorii se pot odihni, pentru că există vagoane de dormit şi vagoane cuşetă.

CFR nu stă rău la capitolul reduceri, cred autorii studiului

Şi preţurile biletelor sunt accesibile, subliniază studiul. Iar la capitolul reduceri nu stăm rău deloc. Cel mai slab scor a obţinut CFR Călători la capitolul biciclete. Avem vagoane care nu sunt dotate corespunzător pentru depozitarea bicicletelor. În plus, călătorii trebuie să achite o taxă dacă vor să în tren cu bicicleta.

Prost stăm şi la politicile de rambursare a prețului biletelor în caz de întârziere sau anulare a călătoriilor, unde am obţinut scorul 5. Una peste alta, CFR Călători e mulţumită de locul ocupat.

"Într-o situaţie destul de critică în care funcţionează CFR Călători, un studiu european, nepartizan, oferă un loc merituos companiei. Din 27 să fii pe locul 11, cu aceste probleme pe care noi le avem în permanenţă, mi se pare că este un lucru bun. Şi care menţine optimismul companiei", a declarat Ada Meseșan, purtătoare de cuvâînt CFR Călători.

"Sper să creştem, să ajungem din nou pe locul 3-4, aşa cum era cândva România în transportul de călători la nivelul UE", a spus Iulică Măntănescu, sindicalist CFR.

Investiții mici în CFR și infrastructura feroviară din România

Ce s-a întâmplat de am decăzut? Lipsa investiţiilor, lipsa banilor, infrastructura s-a degradat an de an. Viteza comercială a scăzut.

Pe primul loc în clasament este Italia. Operatorul italian Trenitalia oferă cel mai bun raport calitate-preţ din Europa. "Noi suntem din Italia şi să călătoreşti e foarte bine. Vara este aer condiţionat, iarna este căldură. Fiecare are locul lui şi dacă sunt locuri libere se pot ocupa. Şi foarte curat, bineînţeles", a spus un pasager.

Locul doi este ocupat de operatorul elveţian SBB, iar pe locul trei sunt cehii de la RegioJet.

